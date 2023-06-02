哈佛醫學院推薦11種「降膽固醇食物」！營養師：吃對還能控血糖

▲營養師分享能幫助降低膽固醇的食物，吃對遠離壞膽固醇。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

現代人因飲食習慣、生活作息改變，不少人都有膽固醇過高的狀況，而膽固醇過高會增加罹患糖尿病、高血壓、心血管疾病及腦中風等疾病的風險。想要降低總膽固醇、「壞膽固醇」低密度脂蛋白（LDL），吃對食物也有用。營養師周麗就在小紅書上分享，哈佛醫學院曾於2021年發布了11種能幫助降低膽固醇的食物清單，快從今天開始照著吃。

＃雜豆



像是扁豆、腰豆、鷹嘴豆、四季豆等雜豆，不僅蛋白質含量豐富，還可以帶來更持久的飽腹感，因為這些豆類的碳水更複雜，升糖也就更慢，且膳食纖維含量也不低，對於降低膽固醇、控血糖都是很好的幫手。

＃燕麥



燕麥中的膳食纖維是β-葡聚糖，可以讓膽固醇在消化系統中就處理掉，不被身體吸收。營養師建議，每天早餐可吃約30g燕麥，時間充裕的人可以選擇燕麥米或是鋼切燕麥，沒什麼時間的人，可選擇顆粒完整的快熟燕麥也不錯。

＃粗雜糧



像是大麥這類粗雜糧，除了和燕麥一樣富含膳食纖維，還含有豐富的維生素B群，可以讓代謝更順暢，其中含有的鉀、鈣、鎂，對調節血脂也很有幫助。像是全穀物、雜豆、薯類等這些粗雜糧，每天吃100～250g能幫助降低膽固醇，還能幫助更好的控制血糖。

＃茄子和秋葵



都能做成涼拌菜的茄子和秋葵，熱量低，還含有可溶性的膳食纖維，爽口開胃還能幫助降膽固醇。

＃堅果



像是杏仁、核桃、花生等堅果都對心臟有好處，每天吃一小把堅果，可以降低身體裡的「壞膽固醇」低密度脂蛋白（LDL），幫助穩定血脂。

＃植物油



營養師建議，煮飯時少放豬油、牛油、奶油，改用更健康的油脂，像是橄欖油、山茶油、低芥酸菜籽油，這些植物油可幫助降低身體裡的壞膽固醇。

＃蘋果、葡萄、草莓和柑橘類水果



像是蘋果、葡萄、草莓和柑橘類這些水果熱量低，還富含果膠，果膠是一種可以降低「壞膽固醇」低密度脂蛋白（LDL）的可溶性膳食纖維，同樣可以幫助降低膽固醇。

＃富含植物固醇的食物



植物固醇會通過替換膽固醇、與膽固醇競爭轉運的方式，減少身體對膽固醇的吸收，能降低血清中總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇。像是全麥粉、豆類、油菜、青花椰、芒果、奇異果等都是富含植物固醇的食物。

＃深海魚



脂肪含量高的身海魚，含有豐富的Omega-3多元不飽和脂肪酸，像是DHA、EPA，既能降低血液中的三酸甘油脂，還能保護心臟。像是鮭魚、帶魚、秋刀魚、鯖魚等都可以，建議每周吃2到3次。

＃大豆



大豆中的大豆異黃酮、植物固醇、卵磷脂、優質脂肪酸都可以幫助降低膽固醇，建議可每天多吃點豆乾、豆腐、腐竹、豆漿等豆製品。

＃富含膳食纖維的食物



包含蒟蒻製品，蔬菜中的葉菜類、菌菇類以及大顆的水果，它們的膳食纖維含量都很豐富，都能幫助減少膽固醇的再吸收。