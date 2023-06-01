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時尚人士必朝聖的香氛特展！高質感品香還能拿精美禮品秒速預約

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏天當然要出門走跳，留下美好時光印記，以下就盤點兩個厲害活動，其中一場更是時尚迷必朝聖的展覽，邊吹冷氣邊吃限定口味冰淇淋，再聞一波頂級香水，絕對是最奢華的感官饗宴。

＃DIOR香氛世家 蔚藍假期香氛特展

▲DIOR,迪奧,赫蓮娜,香水,保養,綠寶瓶,香氛世家,。（圖／品牌提供）

以夏季充滿活力的「蔚藍假期」作為靈感，在華山文創園區中3館2樓拱廳舉辦的特展，以頂級香氛世家引領故事主軸，不用出國也彷彿飛到南法享受湛藍海岸與溫暖陽光；香氛世家自2004年首次亮相，至今已經有22支不同調性的香氣，從香水、香氛蠟燭到身體乳霜、髮香噴霧通通都有，整個系列品項多元又完整。

▲DIOR,迪奧,赫蓮娜,香水,保養,綠寶瓶,香氛世家,。（圖／品牌提供）

這次以蒙田大道、晚夏茉莉、伊甸岩度假、幸運時刻、陽光假期5支不同的香水，演繹度假旅行的興奮與放鬆氛圍，不只能沉浸式的品味每一支香氛層次，整個展覽更是時髦到不行，充滿DIOR超火的約依印花佈景，從海灘叢林、編織躺椅、光影燈牆等等元素，從巴黎時尚與傳奇的殿堂「蒙田旗艦店」出發，再到熱情活力的南法花園，每一瞬都超好拍，當然要朝聖。

▲DIOR,迪奧,赫蓮娜,香水,保養,綠寶瓶,香氛世家,。（圖／品牌提供）

只要搶先在DIOR BEAUTY LINE官方帳號預約參觀登記，完成整個香氛體驗後，憑戳章可享用以陽光假期香氛特製的夏日冰淇淋，還有蔚藍假期旅行明信片、香水禮盒、獨家刻字服務、約依印花動物行李牌、摺疊扇等限量單品，真的必須好好安排一天。

＃赫蓮娜 綠寶瓶捍衛年輕基地

▲DIOR,迪奧,赫蓮娜,香水,保養,綠寶瓶,香氛世家,。（圖／品牌提供）

保養界的「頂規教主」赫蓮娜旗下經典植萃綠寶修護精華，以超強的修護力與不分肌齡、膚況都可以使用的全方位呵護，深受眾多粉絲喜愛，熱賣程度完全不輸黑白繃帶霜，2023年成分全面革新，獨家專利的珍稀億萬珊瑚草濃度大躍進，搭配「抗老新星」依克多因成分，協同紅木籽、紅沒藥醇，收斂肌膚小脾氣，穩定膚況秒速有感。

▲DIOR,迪奧,赫蓮娜,香水,保養,綠寶瓶,香氛世家,。（圖／品牌提供）

慶祝明星商品全面進化，6月21日至25日在台北新光三越南西店東側門，打造綠寶瓶捍衛年輕基地快閃店，超有科技感的光影打卡牆絕對要留下紀念，還能玩韓系最夯拍貼機、挑戰捍衛年輕電玩遊戲，只要闖關成功即可免費拿試用體驗禮，現省近千元，當然要揪好友衝一波。

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關鍵字：

DIOR, 迪奧, 赫蓮娜, 香水, 保養, 綠寶瓶, 香氛世家

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