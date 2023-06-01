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朴信惠幸運草珠寶加身如女神降臨　紅金配戒指兩面戴添妙趣

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▲▼梵克雅寶,Boucheron 。（圖／公關照）

▲朴信惠胸前別著梵克雅寶小狐狸胸針，佩戴Sweet Alhambra腕錶550,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

33歲南韓女星朴信惠去年5月與老公崔泰俊喜迎愛的結晶，她升格當媽媽後，狀態依然宛若少女，近日換上斜肩禮服搭配法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Lucky Animals Fox胸針及Perlee系列戒指與手環，以及最新的Sweet Alhambra紅玉髓與璣鏤雕花玫瑰金腕錶，展現優雅女神風範，紅金配色的珠寶果然迷人。

▲▼梵克雅寶,Boucheron 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Alhambra雙面戒指，一面為璣鏤雕花玫瑰金搭配鑽石，另一面鑲嵌紅玉髓，156,000元。

▲▼梵克雅寶,Boucheron 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Vintage Alhambra20枚四葉幸運圖騰長項鍊，搭配璣鏤雕花玫瑰金及紅玉髓，640,000元。

梵克雅寶1968年問世的Alhambra系列以四葉草圖騰設計著稱，經典之作不斷翻新，近日迎來璣鏤雕花玫瑰金搭配紅玉髓的4件新作，包括朴信惠所戴的腕錶、20枚四葉幸運圖騰長鍊、5枚四葉草幸運圖騰手鍊，以及一面為璣鏤雕花玫瑰金搭配鑽石而另一面鑲嵌紅玉髓的雙面戒指，佩戴者可行決定要將戒指翻到哪一面示人，為穿戴珠寶增添趣味。

▲▼梵克雅寶,Boucheron 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Vintage Alhambra5枚四葉幸運圖騰手鍊，157,000元。

Boucheron（寶詩龍）靈感源自蛇首的水滴狀珠寶Serpent Bohème系列，今夏推出玫瑰金鑲嵌粉紅色石英的新作，以柔和色調、優雅設計吸引目光，最入門為單顆粉紅色石英的墜鍊與戒指，更華麗的版本是由3個大小各異水滴造型組成的戒指，品牌同時推出無扣環設計的開口式手環，以及面盤全鑲鑽、鑲嵌美鑽或粉色石英水滴型相互交錯構成鍊帶的珠寶錶，款款都能自由混搭，戴出個人風格。

▲▼梵克雅寶,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème系列推出鑲嵌粉紅石英珠寶，款式包括開口式手環與戒指。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼梵克雅寶,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème系列粉紅石英吊墜項鍊，55,000元。

▲▼梵克雅寶,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème系列鑲嵌美鑽與粉色石英腕錶，1,330,000元。

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關鍵字：

朴信惠, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, Boucheron

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