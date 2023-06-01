最近常常不舒服？營養師點名「抗發炎食物」，多吃對身體有益

▲蘆筍含多種抗氧化物質，有助於抗發炎。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

最近是否容易疲勞、過敏，甚至感冒一直都沒好呢？若連心情也是悶悶的，或許你正處於身體慢性發炎中，這時不妨多補充天然抗發炎食物吧！若輕忽身體長期慢性發炎，就容易引來各種不舒服，小心長時間下來會身心俱疲。

#魚類

魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸，像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚都是好選擇。

#深色蔬菜

攝取足夠維生素、植化素、多種抗氧化物質，能幫助抗發炎，像是青花菜、菠菜、蘆筍、芥藍菜都不錯。

#類黃酮和多酚類

類黃酮和多酚類能夠增強身體免疫力，建議可攝取蘋果、柑橘類、番茄和綠茶。

#堅果類

從中攝取Omega-3脂肪酸及抗氧化物質，有助於降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡，高敏敏提醒，因為Omega-3是人體無法自行製造的，必須從食物攝取，可以從南瓜子、堅果、核桃和亞麻籽取得。

#發酵食品

發酵食品含有豐富益生菌，像是優格、優酪乳、酵母菌都不錯。

#全穀類

全穀類除了抗氧化之外，還有豐富纖維，推薦可從糙米、燕麥、紅藜和綠豆下手。

#辛香料

如辣椒素、大蒜素和薑黃素都不錯，建議可補充辣椒、大蒜、薑、蔥。

除了以上食物以外，營養師也提醒飲食應避免發炎食物，像是油炸、高脂肪、酒精、精製糖、高鈉食物、人工色素、人工添加物、反式脂肪⋯等，容易刺激發炎反應的物質。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）