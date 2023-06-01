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看房間狀態「測出真正人格」　還能知道現在過的快不快樂

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▲房間,空間,居家,佈置。（圖／unsplash）

▲一個人的隱藏性格，可從他的房間找答案。（圖／unsplash、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在現代社會中，我們可以從一個人的外在裝扮，判斷對方的品味、風格，卻對他的個性一無所知，有21年經驗的掃除專家舛田光洋曾表示，「人心顯現於房間」，仔細觀察一下，會發現房間與使用者其實是「等號」，因為房間是我們的私領域，只有最親密的人才會看見，會直接透露真實的性格，也反應出對人生是否快樂。

▲房間。（圖／翻攝PEXELS）

▲房間是反映一個人想法與快樂的私密點。

簡單乾淨，東西少
房間的家具少，擺設也少，完全走簡單乾淨風格的人，除了反映內心平靜、情緒穩定之外，通常性格也非常精準有主見，知道什麼是他要的，雖然標準高，待人卻很隨和，嚴以律己的狀況比較多，但可能會給人一種孤高感，即使如此，他也非常清楚人生的樂趣，知道不要為無謂的事傷懷。

▲居家,房間,凌亂,衣櫥,收納,整理。（圖／unsplash）

▲東西少且簡單乾淨，個性通常較平靜。

東西多但陳設整齊
這種房間第一眼會讓你感覺很亂，但再看兩眼之後，會發現雖然東西很多，但分類、陳設都算整齊，甚至還能理出一個脈絡，這樣的人比較重感情，有時會為了友情與人際關係傷懷，在工作上很努力，但有時也會覺得倦怠，不過，無論感情或工作會有一個停損點，不太會有長期沮喪的事情發生。

▲房間,空間,居家,佈置。（圖／unsplash）

▲東西雖然多且複雜，第二眼就能發現是有整理的。

東西多且環境髒亂
不但東西多且收納毫無章法，甚至連吃的東西打翻都不清潔，生活在其中的人通常個性較負面，容易累積抱怨，被疲累感充斥，自然也就無法樂觀，生活也容易不快樂，而且這種狀況通常會變成一種循環，家裡很亂就越不想回家，不在家就無法收拾，逐漸變成引起負能量的空間。

▲▼房子，房間，風水，收納，整潔，寬敞，整齊。（圖／pexels）

▲房間太髒亂小心變負面循環。

若你覺得生活不開心，卻不知道怎麼改變，建議直接從「丟東西」開始，找一天檢視家裡，把所有生活中不需要的東西收拾起來全部丟光，找回你的平靜之處，並把家變成療癒之地，你會發現你每日的心情可以變更好。

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