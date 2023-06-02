響應世界海洋日！Melvita 可愛海龜皂必買、碧兒泉推海洋友善隔離乳

▲美妝品牌大力響應世界海洋日。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

為了響應即將到來的世界海洋日，美妝品牌紛紛付諸行動支持海洋保育，Melvita推出超可愛海龜皂，碧兒泉則是推出海洋友善隔離水凝乳，以及空瓶回收折價活動，愛美同時也能支持環保。

▲Melvita 植潤沐浴皂(海洋版) ，100g，400元。

Melvita為響應世界海洋日到來，6/1推出新成員「植潤沐浴皂」，一顆皂守護海洋與環境。由美國知名插畫家Lisa Congdon所繪披上可愛迷人的海龜皂，守護海洋的使命在包裝上栩栩如生地呈現，從高達99%可生物分解友善海洋的洗淨配方、永續發展棕櫚油RSPO認證、蘊含3種植物油洗後為肌膚帶來柔潤保濕力。

▲6/1~6/11更推出一系列的優惠活動，海洋系商品享85折優惠，新品沐浴皂再推小物組699元起。

▲碧兒泉航向永續。

碧兒泉則是攜手國際知名帆船選手，全面啟航BLUE BEAUTY海洋保育計畫，在為期三個月的世界帆船競賽中，於帆船上設置高速顯微相機，在帆船航行的競賽過程中持續紀錄觀察「海洋浮游生物」用於海域健康研究，以行動付諸愛海洋承諾。

▲碧兒泉 極致抗光UV隔離水凝乳SPF50，30ml，1,750元。

同時全新推出海洋與珊瑚友善配方的極致抗光UV隔離水凝乳，獨家三維度抗光科技，全方位抵禦紫外線UV光，預防曬紅、色素沉澱及曬黑老化傷害，不含有害環境的塑膠微粒、100%可回收包裝設計；讓消費者享受保養同時為海洋保育盡一份心力。更邀請消費者一同加入空瓶回收點數免費贈活動，空瓶回收滿三瓶更可現享折價回饋。