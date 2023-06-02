楊祐寧自豪「身上每種味道太太都愛」！愛噴香水竟從10歲開始

▲楊祐寧出席香氛活動透露自己是「重度香氛控」，每天必噴香水。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝楊祐寧IG

深受許多資深香民們喜愛的Dior高訂香水系列「香氛世家」，在華山文創園區打造全台唯一、限時3天(6/2～6/4)的夢幻「蔚藍假期香氛特展」，開展活動當日更請來戲劇男神楊祐寧擔任台灣首位迪奧香氛世家大使，現場他除了透露自己是重度香水控，每天必噴香水外，更自曝人生第一次噴香水竟是在10歲時「偷噴爸爸的古龍水」，還覺得自己很帥，不按牌理出牌的回答讓現場笑翻。

即將晉升2寶爸的楊祐寧，除了近來戲劇作品不斷，從宣布與太太「阿梅」（Melinda）結婚後，愛妻愛家形象深植人心，人氣更上一層樓。而被公認為重度香水控的他，身穿一套帥氣白西裝、以「台灣首位迪奧香氛世家大使」身份現身活動現場，不僅帶逛展區，更分享他從10歲開始的「香水史」。

他透露自己是每天都會噴香水的人，香水能讓他的心情變好，同時也是能讓別人有記憶點的存在，他喜歡香水能讓身邊的朋友或是太太「一聞到香味就知道他在這裡」的感覺。他也分享自己每個階段都會有鍾情的香味，而「香氛世家」有22款香水，剛好可以滿足他不同情境的需求，像是最近很喜歡有著無花果和玫瑰的清新香調「陽光假期香氛」，讓他大讚「噴上它就好像一秒飛到南法度假，很chill，非常適合夏天」。

他更透露人生第一罐香水是偷噴爸爸的！「我那時候覺得我爸爸噴香水很帥，加上學校禮拜三可以穿便服，自己想要帥氣一下，就噴了爸爸的古龍水去學校」，讓他回想起來忍不住笑說「同學可能不好意思講，想說旁邊為什麼會有爸爸的味道！」自認味道對於當時10歲的他來說真的有點太濃了，但也因此成為他喜歡香氛的契機。

被問到老婆喜歡他噴哪種香水，他不改幽默個性笑說「在我身上的味道她都滿喜歡的！」他也分享其實到目前為止還沒送過太太香水，「因為我覺得香水是一個很個人的用品，一定要自己聞過」，但身為寵妻達人的他當然不能錯過香氛特展這個好時機，現場就幫阿梅挑起禮物，「今天來到現場的時候，發現有個『蔚藍限量香氛三件組』我覺得很適合她，因為她很喜歡依照每天不一樣的心情去換身上的味道。」

此外，他更多挑了這次特別限量推出的旅行隨身瓶，「我覺得她應該會很喜歡，我們都喜歡旅行，隨身瓶超實用，瓶身輕巧而且非常時尚，連我自己也超愛。」不僅如此，當被問到瓶身刻字服務想刻誰的名字，楊祐寧更大方放閃說「想在香水瓶身刻上Y&M」，而且會買兩瓶，就能跟太太一人一瓶。

▲他為太太挑選了「蔚藍限量香氛三件組」和「蔚藍限量奢華旅行隨身瓶」當禮物。