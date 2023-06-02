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蘭芝聯名ROXY推出夏日沙灘禮盒、迪奧緹花修護霜LINE貼圖免費載

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記者曾怡嘉／台北報導

越來越多美妝跨界時尚、藝術，激盪更多話題火花，像是蘭芝聯名ROXY推出沙灘禮盒，而迪奧才剛推出的緹花全能修護霜，開賣即創下佳績，為此更找上台灣插畫藝術家攜手推出結合保養的日常貼圖，粉絲們趕快來下載。

▲▼美妝跨界。（圖／品牌提供）

夏季就要穿上比基尼去海邊，享受陽光和沙灘的擁抱，ROXY首次跨界美妝，與蘭芝攜手打造夏日橘光海灘聯名禮盒，禮盒中有著熱賣修身的比基尼，搭配蘭芝維他命C淨膚煥白雙精萃，讓你曬後快快白回來。

▲▼美妝跨界。（圖／品牌提供）

即日起只要到QUIKSILVER & ROXY專櫃單筆消費滿4,500元，即可獲得ROXY x LANEIGE聯名限量小托特包乙個以及限定款式聯名布章(數量有限，送完為止)；憑蘭芝品牌指定兌換券至QUIKSILVER & ROXY專櫃即可兌換限量ROXY品牌貼紙(數量有限，送完為止)。

掀起全球討論風潮的迪奧緹花全能修護霜，在台開賣兩周就創下傲人銷售佳績，為此台灣迪奧更為這引領美妝潮流的保養時尚單品，創作專屬《迪奧緹花全能修護霜》LINE聯名貼圖，即日正式上線。

▲▼美妝跨界。（圖／品牌提供）

迪奧首次邀請於國際大賞獲獎無數、被譽為最會說故事的台灣插畫藝術家-鄒駿昇攜手創作，將全能修護霜融入日常、旅行的翻玩保養時刻，刻畫成一個個生動迷人貼圖，即日起至2023年6月29日期間，只要成功加入DIOR BEAUTY LINE官方帳號，即可免費下載。

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關鍵字：

聯名, 美妝跨界, 蘭芝, 迪奧

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