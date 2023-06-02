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亮・珠寶／中性珠寶正夯　MIKIMOTO V字珍珠時髦極了

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▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）▲MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴佩戴最新V Code系列珠寶。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌MIKIMOTO今年歡慶130周年，第一步以嶄新設計慶生，發表個性鮮明、日常容易搭配的V字造型V Code系列與品牌Logo的M字為主角的M Signature系列珠寶，前者呼應品牌創辦人、發明人工養殖珍珠而改寫珠寶史的御木本幸吉（Kokichi Mikimoto）懷抱夢想「用珍珠妝點全世界女性頸間」，後者則單純以貴金屬線條，展現摩登氣息。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO V Code系列純銀墜鍊，搭配日本Akoya珍珠約7.00mm，21,000元。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO V Code系列純銀珍珠項鍊，結合鍊結設計更有個性，143,000元。

今日踏進珍珠的世界，不再只是經典優雅的單珠耳環、串珠項鍊，而有更豐富的面貌，MIKIMOTO引領風潮，致力於「以珍珠妝點每一個人，無論性別或世代」，大膽融入V字設計的新作V Code系列便是最佳例證，21,000元可入門的純銀材質或18K金V字鍊墜點綴單顆日本Akoya珍珠，俐落有型，更華麗的長鍊版本是結合純銀鍊結與串珠再裝飾V字，時髦極了。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO V Code系列18K金耳環，搭配日本Akoya珍珠約5.00mm，63,000元。

近幾年時尚圈服裝設計模糊性別界線，珠寶亦然，MIKIMOTO中性設計深受時尚男女追捧，在品牌130周年之際推出的M Signature系列珠寶，即打破性別框架，單純以粉紅金創造M字如照映在鏡面而無限延伸出極具份量感的立體珠寶，並採鏤空設計予人輕盈的視覺感與佩戴的舒適感，共有針式與夾式耳環、戒指，均鑲嵌單鑽吸睛。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴MIKIMOTO M Signature系列夾式耳環與針式耳環，各97,000元。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTOM Signature系列鑽戒，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。

TASAKI也不斷探索珍珠樣貌新的可能性，由設計師Melanie Georgacopoulos操刀的個性系列M/G TASAKI，最新力作ARLEQUIN SLASHED是將珍珠之上半包覆於黃K金材質，在珍珠上劃分出如對角線條；另一全新REFLECTED珠寶則將大小漸變排列的珍珠和對稱的黃K金球體緊密並排，兩者彷彿鏡面反照，兩個新系列均有耳環、戒指與耳環款式，REFLECTED還多了一只開口式手環可供選擇。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）
▲M/G TASAKI系列ARLEQUIN SLASHED戒指與耳環，將珍珠之上半包覆於黃K金材質。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲M/G TASAKI系列ARLEQUIN SLASHED項鍊，88,800元。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI MG REFLECTED戒指，190,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, MIKIMOTO, TASAKI

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