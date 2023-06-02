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解析「1兆男」黃仁勳Dunhill黑色皮衣！　成熟英倫風、007男星也愛穿

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▲NVIDIA執行長黃仁勳與分析師問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳訪台掀起旋風。（圖／記者林敬旻攝）

記者鮑璿安／台北報導

輝達執行長60歲黃仁勳訪台掀起旋風，而他每回亮相，身上都離不開標誌性的黑色皮衣單品，幾乎像代名詞一般如影隨形。其實這款皮衣來自英國紳士品牌dunhill ，比起眾多精品或潮流品牌，斯文性質早已是商務人士的愛牌，憑著精準剪裁和優雅設計，連007的演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）也愛穿。

▲NVIDIA執行長黃仁勳與分析師問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳標誌性穿著是黑色皮衣搭配T恤。（圖／記者林敬旻攝）

正如賈伯斯（Steve Jobs）不變的黑色高領服飾，黃仁勳的dunhill皮衣也充滿話題性，最大特色是便於活動的方形輪廓，以硬挺、翻領設計打造出成功人士的自在感，全身沒有鮮明Logo往往是低調的象徵，他也曾表示這樣的招牌穿著，最大好處是可以減少自己思考穿衣的時間。據了解，dunhill的皮革外套起跳價格超過10萬，另外也推出雙開式皮革機車夾克、皮革西裝外套等多樣化單品，在剪裁和比例之間玩轉出全新火花。

▲Dunhill  。（圖／品牌提供）

▲丹尼爾克雷格（Daniel Craig）也穿dunhill  。（圖／品牌提供）

回顧1893年dunhill品牌正式創立，創辦人對於男士賽車有深刻熱愛，直至今日汽車元素也一直伴隨在設計中，目前主攻男士服飾、皮革配件、香水等，就連演藝界名人也被圈粉，像是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）就以品牌黑色皮衣亮相過，也讓這股紳士風潮持續延燒。

▲Dunhill  。（圖／品牌提供）

▲dunhill 打火機拉鏈頭皮革夾克。（圖／品牌提供）

提到皮衣當然不能漏掉ALLSAINTS的經典款式，韓團BLACKPINK成員 Jisoo日前就以招牌氣質風格駕馭品牌熱門Dalby 羊皮騎士皮衣，獨特之處在於修身短版剪裁，可俐落修飾腰身曲線，加上個性的金屬拉鍊設計增添記憶點，Jisoo更以紅色碎花洋裝、牛仔褲的輕盈組合創造甜美火花。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿著ALLSAINTS 經典款 Dalby 羊皮騎士皮衣 。（圖／翻攝自IGjtbc_hms）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲Dalby 羊皮騎士皮衣 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

黃仁勳, 黑色, 皮衣, Dunhil

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