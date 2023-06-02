「CP值之王」紫藤花眼盤打造日系光透感　風靡全球高潮色變白盒眼影亞洲獨賣

記者李薇／台北報導

擺脫口罩的束縛，終於可以好好完妝出門，近期更是有不少話題新作眼影盤可以入手，直接掌握最夯夏季配色，輕鬆放大魅力雙眼。

＃NARS 純白秘境限量版4色眼彩盤 #ORGASM，售價1750元

提到NARS絕對秒想到關鍵字「ORGASM」，這個風靡全球的傳奇高潮色號，從腮紅開始帶給女人性感魅惑張力，終於把靈感運用到眼彩上，散發細緻光澤的蜜桃香檳色，搭配金芒、奶茶、柔粉色，隨便混搭都好看，任何膚色都能輕鬆駕馭，添加LRC聚光保濕複合物，質地更潤澤，光澤感與細緻度都全面升級，連粉盒都難得的換上純白包裝，亞洲限定絕對要立刻帶。

＃Visée 柔影全飾眼彩盒 #紫藤花季，售價370元

開架「CP值之王」Visée向來以高品質與親民價格，深受各年齡層喜愛，這次更把浪漫的紫藤花叢搬上眼彩，以優雅淺紫、粉綠、奶茶、咖啡色搭配的眼盤，乍看之下好像不容易上手，但上眼瞬間絕對讓人成癮，波光粼粼的色澤充分展現日系透明感，輕盈不厚重的色調，淡淡偏光別緻又極具巧思。

＃植村秀 時尚大師4色眼影盤 #胡桃黃，售價1980元

想在夏日擁有出眾妝容，黃色系絕對是必嘗試的時髦色選，最懂亞洲膚色的植村秀推出胡桃黃眼盤，以香檳金、咖啡色與抹茶拿鐵搭配，讓新手也可以輕鬆掌握鮮明色調，珠光色更是運用鋁金屬光珍珠與暗影珍珠粒子2種高科技混合，粉質更服貼之餘，還能加強細緻燦爛的色澤。

＃BYREDO 經典藏家版眼影盤 #REMEMBRANCE，售價3500元

BYREDO不僅在香水界極具盛名，近年也積極發展彩妝系列，今年夏季更是以斑斕錯綜的回憶碎片，建構出流光溢彩的18色眼盤，穿梭於金屬、霧面和閃耀妝效之間，細膩親膚的觸感，沒有公式，隨心所欲的單色或是多色疊擦，打造專屬自我的獨特風格。

＃BOBBI BROWN 原生時尚5色眼影盤 #清甜裸粉，售價2000元

新手絕對要GET的眼影盤，不會過於張揚的莫蘭迪粉色調搭配棕色系，隨意1到3色疊擦，就可以瞬間放大雙眼，製造出眼神深邃度，霧面質地與金屬光相互交疊，輕鬆在光影之中顯露層次，柔滑質地不卡色，能均勻暈染出大師級妝效。