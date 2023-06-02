頭皮油垢味、長痘痘怎麼辦？3個日常調理關鍵養出絲緞髮

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

洗頭是維持頭皮健康的基本步驟，因充滿不同菌相生態，定期「角質淨化」更是頭皮問題調理的第一步。juliArt HIT髮學苑技術長Keddy提醒，台灣夏季悶熱使皮脂腺與汗腺分泌旺盛，容易造成毛囊炎、出油、頭皮異味等狀況，可以透過不同方式找回平衡狀態。

頭皮異味養護：角質淨化、控油清潔、保持乾燥

每當溫度上升1°C，頭皮油脂分泌量再增加10％，因此夏天更容易有頭氣，除了定期清潔安全帽、枕頭套、減少熬夜，養護最重三要點，先於乾髮進行角質淨化，將專屬洗沐淋在頭皮上，搓洗頭皮1至2分鐘，每周1至2次；挑選控油且具有平衡頭皮菌相的洗髮精，維持健康環境；最後，保持乾燥，吹風機與頭皮、髮絲保持15公分吹乾。

頭皮冒痘保養：溫和淨化、控油調理

毛孔阻塞、潮濕的頭皮容易助長細菌滋生，甚至引發毛囊炎，流汗、過度磨擦刺激、長時間戴帽子都可能出現，一般來說只需適度清潔就能改善，Keddy建議，可在洗頭之前，透過角質淨化清理，一周約兩次，並使用舒緩平衡的洗髮精，持續一周急救保養，時刻保持乾燥清爽，若持續發炎紅腫，一定要立刻尋求醫師協助。

日常頭皮呵護：一般清潔、適度深層淨化

對於健康無特殊狀況的頭皮，也可以每一至兩周進行一次深層調理，能讓頭皮維持穩定的生態環境，減少異味散發、髮絲更健康蓬鬆，還能加強後續保養品的吸收，養成豐盈柔亮光緞髮。

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