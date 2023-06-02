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頭皮油垢味、長痘痘怎麼辦？3個日常調理關鍵養出絲緞髮

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供

洗頭是維持頭皮健康的基本步驟，因充滿不同菌相生態，定期「角質淨化」更是頭皮問題調理的第一步。juliArt HIT髮學苑技術長Keddy提醒，台灣夏季悶熱使皮脂腺與汗腺分泌旺盛，容易造成毛囊炎、出油、頭皮異味等狀況，可以透過不同方式找回平衡狀態。

▲juliArt,Hair Rituel,sisley,L’OCCITANE,艾瑪絲,頭髮,頭皮,保養。（圖／達志示意圖、品牌提供）

頭皮異味養護：角質淨化、控油清潔、保持乾燥

每當溫度上升1°C，頭皮油脂分泌量再增加10％，因此夏天更容易有頭氣，除了定期清潔安全帽、枕頭套、減少熬夜，養護最重三要點，先於乾髮進行角質淨化，將專屬洗沐淋在頭皮上，搓洗頭皮1至2分鐘，每周1至2次；挑選控油且具有平衡頭皮菌相的洗髮精，維持健康環境；最後，保持乾燥，吹風機與頭皮、髮絲保持15公分吹乾。

▲juliArt,Hair Rituel,sisley,L’OCCITANE,艾瑪絲,頭髮,頭皮,保養。（圖／達志示意圖、品牌提供）

頭皮冒痘保養：溫和淨化、控油調理

毛孔阻塞、潮濕的頭皮容易助長細菌滋生，甚至引發毛囊炎，流汗、過度磨擦刺激、長時間戴帽子都可能出現，一般來說只需適度清潔就能改善，Keddy建議，可在洗頭之前，透過角質淨化清理，一周約兩次，並使用舒緩平衡的洗髮精，持續一周急救保養，時刻保持乾燥清爽，若持續發炎紅腫，一定要立刻尋求醫師協助。

▲juliArt,Hair Rituel,sisley,L’OCCITANE,艾瑪絲,頭髮,頭皮,保養。（圖／達志示意圖、品牌提供）

日常頭皮呵護：一般清潔、適度深層淨化

對於健康無特殊狀況的頭皮，也可以每一至兩周進行一次深層調理，能讓頭皮維持穩定的生態環境，減少異味散發、髮絲更健康蓬鬆，還能加強後續保養品的吸收，養成豐盈柔亮光緞髮。

【推薦單品】

＃juliArt 甘草次酸角質淨化液，220ml、售價1080元

▲juliArt,Hair Rituel,sisley,L’OCCITANE,艾瑪絲,頭髮,頭皮,保養。（圖／達志示意圖、品牌提供）

專注頭皮養護的juliArt暢銷淨化液，添加甘草次酸複合物與檸檬酸複合物，不含藥性成分，可漸進式達到頭皮控油，並帶走老廢髒污，細緻尖頭設計可以在洗髮前將頭髮分線淋上，搓洗1至2分鐘之後，再進行日常洗護程序，髮根更蓬鬆。

＃Hair Rituel 賦活重升深層潔淨髮精露，200ml、售價2900元

▲juliArt,Hair Rituel,sisley,L’OCCITANE,艾瑪絲,頭髮,頭皮,保養。（圖／達志示意圖、品牌提供）

植物美容學專家sisley旗下髮品品牌Hair Rituel，以肌膚同等植萃養護觀念，推出洗髮前第一步的精露，根據研究發現，髮肌毛囊為深V形，堆積於深處髒污和油脂很難清潔乾淨，所以，特別選用「油脂吸塵器」高嶺土成份，協同天然紅沒藥醇、爪哇萃取、香芹籽萃取，深層潔淨並舒緩髮肌。

＃L’OCCITANE 草本淨涼深層潔髮霜，150ml、售價1200元

▲juliArt,Hair Rituel,sisley,L’OCCITANE,艾瑪絲,頭髮,頭皮,保養。（圖／達志示意圖、品牌提供）

草本頭髮洗護系列向來是L’OCCITANE經典明星商品，6月限定發售的潔髮霜，添加普羅旺斯歐薄荷萃取與活性碳，清新舒爽的涼感同時吸附油脂，98%純淨天然成分搭配蔗糖微粒，在洗髮前、濕髮之後，均勻塗抹頭皮，指腹按摩3分鐘，沖洗再完成日常洗護，即可馬上擁有清涼暢快。

＃艾瑪絲 2% 5α捷利爾頭皮淨化液，80ml、售價180元

▲juliArt,Hair Rituel,sisley,L’OCCITANE,艾瑪絲,頭髮,頭皮,保養。（圖／達志示意圖、品牌提供）

熱銷全球超過250萬瓶的淨化液，擁有甘草次酸與杜松果精油天然萃取，洗起來充滿植萃的療癒香氣與涼感，水狀質地搓洗起泡更容易，還有別具意義的缺角瓶與盲人點字設計，一直為品牌引以為傲，喚醒社會對多元族群的包容，更拿下不少國內外大獎。

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關鍵字：

juliArt, Hair Rituel, sisley, L’OCCITANE, 艾瑪絲, 頭髮, 頭皮, 保養

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