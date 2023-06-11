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4款泰國小眾包高質感不怕撞　冰河藍超消暑、印花編織手袋好心動

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實習記者劉于禎／綜合報導

夏天就該換上鮮豔色彩，不論是西瓜紅、海水藍、青草綠，都讓我們感受到夏日的熱情，潮流也不例外，近年來除了歐美、韓國許多小眾品牌正流行，泰國也有一些富有質感、價格親民的品牌。以下四款包包正好迎合了這個繽紛的季節，不論是日常通勤或是出門踏青都能成為矚目的焦點。

Whiteoakfactory 淺藍色托特包

炎炎夏日用清爽的淺藍色消暑一下再適合不過了，Whiteoakfactory托特包運用柔軟的人工皮革，配上包體獨特的接合設計，替極簡的托特包增添一筆玩味，而沁涼的視覺感也讓人忍不住多看幾眼，與白色系搭配就是率性兼氣質的清新風格。

▲▼ 泰國小眾皮革包。（圖／Pinkoi）

▲Whiteoakfactory 淺藍色托特包。（圖／IG@whiteoakfactory）

Repleat Hobo Petite

來自泰國新銳品牌Repleat的Hobo Petite，以皺摺視覺搭配個性十足的皮革銀鍊帶，還有小冰河藍、泡泡糖粉、薰衣草紫、開心果綠等多種顏色可以挑選，出門撞款的機會可說是微乎其微，成為許多女孩的夢中情包，另外掛鍊還可自由變換，多種背法就像天天換新包。

▲▼Repeat hobo petite。（圖／repeat官網）

▲Repleat Hobo petite。（圖／Repleat官網）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOODVIEW 奶油白方形木頭斜背包

WOODVIEW將堅硬松木與清爽柔軟的白色皮革結合在一起，再以精緻的流蘇裝飾作為點綴，只要背上就像瞬間來到海灘度假，然而它並不是空有其表的廢包，內裝也足夠放進手機與零錢包，看似厚重木頭材質背起來卻輕盈，質感好、千元有找的親民價，真的對不起錢包也一定要下手了。


BUFFOLLOW 編織手提包

泰國潮流文創品牌BUFFOLLOW的魔鬼氈涼鞋，以鮮豔配色的織帶設計讓不少泰國女生都擁有一雙，他們家的編織手提包也同樣熱賣，大膽活潑的印花搭配繽紛色調，正是夏日必備元素，大容量足夠裝下日常所有小物，還有推出單個英文字母的款式，冰淇淋配色讓你少女心滿滿。

▲▼水桶包。（圖／Pinkoi）

▲BUFFOLLOW 編織手提包。（圖／翻攝自IG@buff_o_llow）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

小眾, 泰國, 皮革包

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