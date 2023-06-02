約旦王儲迎娶阿拉伯富豪千金　新娘絕美白紗和凱特王妃撞同牌

▲約旦王儲胡笙阿卜杜拉（右）與沙烏地阿拉伯富商之女拉吉瓦哈立德阿爾賽芙昨舉辦婚禮，兩人相視而笑。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

「阿拉伯的黛安娜」約旦王后拉尼婭（Queen Rania）與約旦國王阿卜杜拉二世的長子王儲胡笙阿卜杜拉（Hussein bin Abdullah），昨（1日）與沙烏地阿拉伯富商之女拉吉瓦哈立德阿爾賽芙（Rajwa Al Saif）舉辦結婚儀式，新娘身穿黎巴嫩設計師品牌ELIE SAAB訂製的長袖白紗，搭配法國珠寶品牌FRED鑽石冠冕與珠寶，巧的是竟與前來道賀的英國凱特王妃撞了同牌，足見ELIE SAAB在名流圈的高人氣。

▲約旦王儲胡笙阿卜杜拉與妻子拉吉瓦哈立德阿爾賽芙登上禮車，向民眾揮手致意。（圖／路透社）





▲約旦小王子Al Hussein（右）挽著嫂嫂拉吉瓦哈立德阿爾賽芙進場。



28歲的拉吉瓦哈立德阿爾賽芙是沙烏地阿拉伯最大工程建築公司創辦人哈立德的掌上明珠，畢業於紐約雪城大學建築系，畢業後便於洛杉磯的建築設計公司工作，美貌與智慧兼具的她嫁入約旦王室，被網友盛讚是「最美王妃」。

▲約旦王后拉尼婭（左）與國王阿卜杜拉二世開心娶媳，王后身穿Dior禮服優雅迷人。（圖／路透社）

在舉辦結婚儀式的大喜之日，拉吉瓦哈立德阿爾賽芙穿上向ELIE SAAB訂製的合身剪裁長袖白紗，沒有一般新娘禮服華麗的珠飾或蕾絲，純白的高級面料、俐落的剪裁彰顯她獨到的時尚品味，最醒目裝飾是領口斜裁，從胸至腹部也採斜抓皺設計，裙後則有蓬紗長襬，配上花朵刺繡長頭紗，優雅大方；珠寶則選戴FRED鉑金鑲鑽冠冕與鑽石耳環，冠冕銘刻阿拉伯文「來自神的希望」。而在約旦國宴中，她換穿義大利品牌Dolce & Gabbana立體花朵裝飾白紗迎賓，展現甜美的一面。

▲拉吉瓦哈立德阿爾賽芙（中）於約旦國宴上，穿Dolce & Gabbana立體花朵裝飾白紗。（圖／路透社）

巧合的是全球知名度最高的王妃—英國凱特王妃，也選穿與新娘白紗同牌子的禮服參加婚禮儀式，出自ELIE SAAB 2017年秋冬粉色洋裝，風格甜美浪漫；此外，不丹王后吉增佩瑪與Euphelma公主、日本憲仁親王妃久子與女兒承子女王、歐洲王室成員也都參與約旦王室婚宴，向新人獻上誠摯祝福。

▲英國凱特王妃與新娘白紗撞同牌，穿黎巴嫩設計師品牌ELIE SAAB 2017年的粉色洋裝。（圖／路透社）

▲不丹王后吉增佩瑪（右）與Euphelma公主出席約旦王室婚宴。（圖／路透社）





▲憲仁親王妃久子（右）與女兒承子女王代表日本王室向約旦王室道賀。（圖／路透社）