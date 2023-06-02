fb ig video ETtoday search mobile

約旦王儲迎娶阿拉伯富豪千金　新娘絕美白紗和凱特王妃撞同牌

>

▲▼ 約旦王室婚禮 。（圖／路透社）

▲約旦王儲胡笙阿卜杜拉（右）與沙烏地阿拉伯富商之女拉吉瓦哈立德阿爾賽芙昨舉辦婚禮，兩人相視而笑。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

「阿拉伯的黛安娜」約旦王后拉尼婭（Queen Rania）與約旦國王阿卜杜拉二世的長子王儲胡笙阿卜杜拉（Hussein bin Abdullah），昨（1日）與沙烏地阿拉伯富商之女拉吉瓦哈立德阿爾賽芙（Rajwa Al Saif）舉辦結婚儀式，新娘身穿黎巴嫩設計師品牌ELIE SAAB訂製的長袖白紗，搭配法國珠寶品牌FRED鑽石冠冕與珠寶，巧的是竟與前來道賀的英國凱特王妃撞了同牌，足見ELIE SAAB在名流圈的高人氣。

▲▼ 約旦王室婚禮 。（圖／路透社）

▲約旦王儲胡笙阿卜杜拉與妻子拉吉瓦哈立德阿爾賽芙登上禮車，向民眾揮手致意。（圖／路透社）

▲▼ 約旦王室婚禮 。（圖／路透社）

▲約旦小王子Al Hussein（右）挽著嫂嫂拉吉瓦哈立德阿爾賽芙進場。

28歲的拉吉瓦哈立德阿爾賽芙是沙烏地阿拉伯最大工程建築公司創辦人哈立德的掌上明珠，畢業於紐約雪城大學建築系，畢業後便於洛杉磯的建築設計公司工作，美貌與智慧兼具的她嫁入約旦王室，被網友盛讚是「最美王妃」。

▲▼ 約旦王室婚禮 。（圖／路透社）

▲約旦王后拉尼婭（左）與國王阿卜杜拉二世開心娶媳，王后身穿Dior禮服優雅迷人。（圖／路透社）

在舉辦結婚儀式的大喜之日，拉吉瓦哈立德阿爾賽芙穿上向ELIE SAAB訂製的合身剪裁長袖白紗，沒有一般新娘禮服華麗的珠飾或蕾絲，純白的高級面料、俐落的剪裁彰顯她獨到的時尚品味，最醒目裝飾是領口斜裁，從胸至腹部也採斜抓皺設計，裙後則有蓬紗長襬，配上花朵刺繡長頭紗，優雅大方；珠寶則選戴FRED鉑金鑲鑽冠冕與鑽石耳環，冠冕銘刻阿拉伯文「來自神的希望」。而在約旦國宴中，她換穿義大利品牌Dolce & Gabbana立體花朵裝飾白紗迎賓，展現甜美的一面。

▲▼ 約旦王室婚禮 。（圖／路透社）

▲拉吉瓦哈立德阿爾賽芙（中）於約旦國宴上，穿Dolce & Gabbana立體花朵裝飾白紗。（圖／路透社）

巧合的是全球知名度最高的王妃—英國凱特王妃，也選穿與新娘白紗同牌子的禮服參加婚禮儀式，出自ELIE SAAB 2017年秋冬粉色洋裝，風格甜美浪漫；此外，不丹王后吉增佩瑪與Euphelma公主、日本憲仁親王妃久子與女兒承子女王、歐洲王室成員也都參與約旦王室婚宴，向新人獻上誠摯祝福。

▲▼ 約旦王室婚禮 。（圖／路透社）

▲英國凱特王妃與新娘白紗撞同牌，穿黎巴嫩設計師品牌ELIE SAAB 2017年的粉色洋裝。（圖／路透社）

▲▼ 約旦王室婚禮 。（圖／路透社）

▲不丹王后吉增佩瑪（右）與Euphelma公主出席約旦王室婚宴。（圖／路透社）

▲▼ 約旦王室婚禮 。（圖／路透社）

▲憲仁親王妃久子（右）與女兒承子女王代表日本王室向約旦王室道賀。（圖／路透社）

►羅志祥曬3812萬笑臉陀飛輪錶　意外揭衣帽間根本是精品店　

► 朴信惠幸運草珠寶加身如女神降臨　紅金配戒指兩面戴添妙趣

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

約旦王室, 凱特王妃

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／中性珠寶正夯　MIKIMOTO V字珍珠時髦極了

亮・珠寶／中性珠寶正夯　MIKIMOTO V字珍珠時髦極了

朴信惠幸運草珠寶加身如女神降臨　紅金配戒指兩面戴添妙趣

朴信惠幸運草珠寶加身如女神降臨　紅金配戒指兩面戴添妙趣

羅志祥曬3812萬笑臉陀飛輪錶　意外揭衣帽間根本是精品店　

羅志祥曬3812萬笑臉陀飛輪錶　意外揭衣帽間根本是精品店　

謝欣穎買飾品豪氣「別阻止我」 甜讚王柏傑送禮細心不踩雷 風・Luxury／愛馬仕錶上動物瘋自拍　木片鑲嵌老虎好傳神 羅志祥曬3812萬笑臉陀飛輪錶　意外揭衣帽間根本是精品店　 小紅書爆紅！從你的「腳趾模樣」，秒測你是天生什麼命 哈佛醫學院推薦11種「降膽固醇食物」！營養師：吃對還能控血糖 看房間狀態「測出真正人格」　還能知道現在過的快不快樂 年紀輕就狂掉髮？專家教「防止脫髮5件事」　第4超多人都忽略

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面