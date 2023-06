果然人間香奈兒！Jennie「精靈斗篷裝」搭珍珠帽、印花裙掀熱潮

記者鮑璿安/台北報導

去年年底香奈兒(CHANEL)於在塞內加爾首都達卡發表的2022/23 Métiers d'art 工坊系列,將非洲當地文化與品牌工藝之美做出完美融合,如今移師日本東京再現此系列,讓人期待又有何創新突破。為迎接這場盛會,一票熟悉的品牌大使Blackpink Jennie、朴敘俊、克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)等人都聚集在此,其中Jennie更零失誤一次帶來兩套精彩的秋冬系列造型!

▲ Jennie先以CHANEL 2023秋冬系列帶有神秘感的黑色斗篷裝現身 。(圖/CFP)

Blackpink Jennie先以CHANEL 2023秋冬系列帶有神秘感的黑色斗篷裝亮相,與往常偏愛的短裙造型形成區隔,這套天鵝絨套裝賦予山茶花紐扣呈現品牌經典元素,Jennie佩戴上珍珠編織帽,童話故事般的精靈模樣讓人眼前一亮,最後以白色絲襪、山茶花手拿包和手套疊加,果然是名副其實的「人間香奈兒」。

此外,Jennie還擔任派對演唱嘉賓,為大家獻上《You & Me》爵士版本、《Killing me softly with his song》等經典曲目,為呼應自在愜意的歌曲節奏,Jennie以慵懶的大波浪捲髮,換上第二套CHANEL服飾,充滿黑白圖騰印花的裙裝展現靈動氣息,讓粉絲聽得如癡如醉。





▲朴敘俊 。(圖/CFP)





▲克莉絲汀史都華(Kristen Stewart) 。(圖/CFP)

回歸這場東京大秀的精彩之處,打造出別開生面的東京之夜,品牌更與《美少女戰士》漫畫家武內直子合作,讓動畫角色全都換上了Métiers d'art 單品,本季大量豹紋、植物圖騰、線條與幾何形狀、亮片和閃亮墜飾,栩栩如生的姿態闖入漫畫世界,施展出奇幻的時尚魔法。

