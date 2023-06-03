果然人間香奈兒！Jennie「精靈斗篷裝」搭珍珠帽、印花裙掀熱潮

記者鮑璿安／台北報導

去年年底香奈兒（CHANEL）於在塞內加爾首都達卡發表的2022/23 Métiers d'art 工坊系列，將非洲當地文化與品牌工藝之美做出完美融合，如今移師日本東京再現此系列，讓人期待又有何創新突破。為迎接這場盛會，一票熟悉的品牌大使Blackpink Jennie、朴敘俊、克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）等人都聚集在此，其中Jennie更零失誤一次帶來兩套精彩的秋冬系列造型！

▲ Jennie先以CHANEL 2023秋冬系列帶有神秘感的黑色斗篷裝現身 。（圖／CFP）

Blackpink Jennie先以CHANEL 2023秋冬系列帶有神秘感的黑色斗篷裝亮相，與往常偏愛的短裙造型形成區隔，這套天鵝絨套裝賦予山茶花紐扣呈現品牌經典元素，Jennie佩戴上珍珠編織帽，童話故事般的精靈模樣讓人眼前一亮，最後以白色絲襪、山茶花手拿包和手套疊加，果然是名副其實的「人間香奈兒」。

此外，Jennie還擔任派對演唱嘉賓，為大家獻上《You & Me》爵士版本、《Killing me softly with his song》等經典曲目，為呼應自在愜意的歌曲節奏，Jennie以慵懶的大波浪捲髮，換上第二套CHANEL服飾，充滿黑白圖騰印花的裙裝展現靈動氣息，讓粉絲聽得如癡如醉。





▲朴敘俊 。（圖／CFP）





▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart） 。（圖／CFP）

回歸這場東京大秀的精彩之處，打造出別開生面的東京之夜，品牌更與《美少女戰士》漫畫家武內直子合作，讓動畫角色全都換上了Métiers d'art 單品，本季大量豹紋、植物圖騰、線條與幾何形狀、亮片和閃亮墜飾，栩栩如生的姿態闖入漫畫世界，施展出奇幻的時尚魔法。

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