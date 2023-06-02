針對無聊人士！日搞怪遊戲「把油漬收集到一起」意外引共鳴

記者鮑璿安／台北報導

相信不少人都有過，在喝湯或是吃麵時，無聊到把浮在表面的油漬，用筷子一一收集到一起，讓原本分離的油漬慢慢變大，當然這個舉動肯定是沒有任何意義的，但日本遊戲開發者偏偏推出一款名為《ラーメンあぶら集め》的小遊戲，默默讓人上癮！





▲ 日本遊戲「收集油漬」超有感。（圖／翻攝自Penguin Gamers）



日本遊戲團隊Penguin Gamers所打造的的模擬遊戲《ラーメンあぶら集め》，顧名思義就是「收集拉麵上的油漬」，要求玩家通過使用筷子，接觸漂浮在上層的油漬，進而一一收集到一起，並且要在湯冷卻之前完成，是一款閒著沒事打發時間的療癒遊戲。當然，遊戲的第一視角也很熟悉，就是玩家正對著拉麵碗，既不刺激也不難懂，讓人很輕鬆就能上手。

這款遊戲預計在6月22日正式上架，在推出之前就已經賺足話題性，光是YouTube宣傳影片觀看次數就破萬了，畢竟各位都已經在現實生活中練習「收集油漬」，相信人人都會是高手。

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