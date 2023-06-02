大師都用的底妝通透4關鍵　質地選色是基礎、分區使用更精巧

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

夏季底妝想要有通透感，善用多種粉底產品與工具很重要，以下就盤點妝容輕薄的幾個要素，可以透過適當疊加使用，打造出最自然效果。

＃底妝要有光澤

原生肌膚在光線照射下，是會散發出光澤的，所以想要讓底妝自然，關鍵就是帶有水潤光澤的質感，除了粉底選用帶有些微光感的單品，霧面粉底也可以搭配近年很紅的水光棒來使用，或是後續噴保濕噴霧來製造些微光澤，會比全霧面的妝容更接近真實。

＃均勻鋪開更關鍵

不管是粉底液還是氣墊粉餅，在使用上建議都是均勻在肌膚鋪開，打造出最薄透的妝感，同時也能避免卡粉、過度脫妝，而且這一步不需要要求100%的全遮瑕，大約能遮到5成以上，修飾不均勻膚色即可，能減少假面的感覺。

＃局部使用超精巧

很多人都會陷入上妝迷思，比如：全臉定妝、高遮瑕粉底一致性上臉，但其實多數的彩妝師都是局部針對各種不同膚況調理，可能僅針對T字、眼妝用蜜粉定妝，其他部位維持光感，以及局部痘痘、黑眼圈進行色彩平衡，盡可能減少粉感。

＃選對顏色更貼膚

女孩追求白皙、怕粉底暗沉，可以挑選稍微白一階的粉底，但不宜超過2個色號，否則會看起來總是浮粉，讓人覺得好像戴了一層面具，如果真的想無色差顯白，最好也在露出肌膚的脖子、手臂上跟著提亮，比如用素顏霜甚至帶妝，能夠讓整體妝面更一致。