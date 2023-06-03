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宋慧喬登機裝露白皙美腿　巧搭118萬珠寶襯視后風采

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▲▼ 宋慧喬Chaumet 。（圖／公關照）

▲宋慧喬登機裝小露美腿，從南韓出發前往巴黎參加Chaumet珠寶活動。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬以夯劇《黑暗榮耀》奪下本屆百想視后，事業再創高峰，一舉一動都備受矚目。昨（2日）她現身機場，啟程前往巴黎參加代言品牌Chaumet高級珠寶展，她即便一身休閒小露白皙美腿，仍不忘將Chaumet珠寶戴好戴滿，仔細盤點珠寶總值超過118萬元，襯托視后風采。

▲▼ 宋慧喬Chaumet 。（圖／公關照）

▲宋慧喬即使一身輕便，依然不忘疊搭Chaumet珠寶。

昨宋慧喬的登機裝為黑色迷你裙裝，外罩工裝風格卡其外套，背上黑白格紋托特包現身機場，看似輕鬆的裝扮暗藏華麗心機，她選戴Chaumet以六角蜂巢為造型的招牌作Bee My Love系列珠寶，共戴上白K金耳環、項鍊、3款戒指與2款手環，向粉絲與媒體揮手道別時格外亮眼。

▲▼ 宋慧喬Chaumet 。（圖／公關照）

▲宋慧喬佩戴的Chaumet Bee My Love 18K白金鑽戒，151,000元。

▲▼ 宋慧喬Chaumet 。（圖／公關照）

▲宋慧喬疊搭的Chaumet Bee My Love 18K白金鑲鑽手環，384,000元。

▲▼ 宋慧喬Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet Bee My Love 18K白金鑲鑽耳環，140,000元。

宋慧喬人氣旺，代言一個接一個找上門，近日又拿下南韓廚房家居品牌SK Magic代言，一口氣拍攝淨水器、床墊與食物處理機等3種產品的廣告，她於IG分享床墊廣告，只見她或坐或趴在床墊上講電話，享受自在時光，配上美顏著實吸睛。

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關鍵字：

宋慧喬, Chaumet

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