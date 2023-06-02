營養師：喝手搖飲「4大原則」必學，小心「水果冰茶」讓你變更胖

▲喝手搖飲不胖有秘訣。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著天氣越來越熱，不少人都喜歡來杯手搖飲來解渴，營養師宋明樺分享，如果真的要喝，就更要聰明喝飲料，以下幾個原則請牢記。

#單純茶優於奶茶

挑選手搖飲時，單純茶優於奶茶，因為奶茶有額外油脂的熱量，單純的茶像是紅茶、綠茶、烏龍茶、清茶都是好選擇。

#能不加料就不加

手搖飲中的「料」，就是額外熱量的來源，不論是珍珠、椰果、粉條都是，營養師提醒，飲料加量除了加價，也會加熱量喔！

#大珍珠比小珍珠好

很多人喜歡喝手搖飲，就是因為很難抵擋珍珠的誘惑，營養師提醒，珍珠會好吃除了口感好以外，外層裹了滿滿糖更是讓人想一口接一口，以表面積來說，大珍珠沾的糖會比小珍珠低得多。

#酸味飲料糖更多

營養師提醒，很多人手搖為了彌補自己的罪惡感，可能會選擇水果系列，認為喝起來較為健康，但其實像是檸檬、百香果、蔓越莓和葡萄柚等這種帶酸味的水果飲料，往往需要家更多糖來提升口感。

#常溫飲料最安全

你的手搖飲是去冰還是正常冰呢？宋明樺分享，冰會降低味蕾對於糖的感受，冰涼的飲料要讓你感受相同甜度，就需要添加更多的。

#少喝純果汁

別以為果汁很健康，其實許多現榨果汁本身就很甜，有時更會額外加糖，甜上加甜其實對健康無益。