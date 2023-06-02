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明亮清新！夏季3款「果香香水」推薦，聞了心情都好起來

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▲▼果香香水。（圖／品牌提供）

▲夏季香水給人清爽清新感受。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季的香水是什麼氣味呢？香香甜甜的果香調絕對讓你好感度大增，前者暖陽淡香水以地中海盆地獨特的仙人掌果香為主角，後者則是以柑橘調的清新感為主，讓人聞了心情都明亮了起來。

▲▼果香香水。（圖／品牌提供）

▲限量暖陽髮香噴霧，30ml、限量暖陽香水，100ml。

2023年夏季，Diptyque推出全新地中海香氛，暖陽系列淡香水源自ilios（在希臘語中意即「太陽」），意指凝聚夏日精華，暖風將沁人心脾的花香與果樹芬芳擴散開來。

暖陽淡香水以地中海盆地獨特的仙人掌果香為主角，配搭佛手柑、鳶尾及茉莉的複合香調，讓這個夏日更顯明亮清新。為了滿足消費者需求，也推出同款髮香噴霧，讓髮梢也沾染著清亮香氣。

▲▼果香香水。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma 藍色地中海香橙限定版淡香水，100ml，6,500元。

Acqua di Parma則推出藍色地中海香橙限定版淡香水，是義大利工匠以傳統手工技藝讚頌人與自然間的情感連結，提煉出極為珍稀的柑橘精華製作而成。

調香大師François Demachy將它定調為是一款明亮且充滿生命力氣息的香水，香草橙有別於以往香橙的微苦澀感，細嗅它的香氣，泛起香草般的甜蜜氣息，將柑橘類果實的清新感與柔和圓潤感相融合，彷彿正啜飲一杯充滿陽光活力的香橙氣泡水。

▲▼果香香水。（圖／品牌提供）

▲Anna Sui Sundae 果漾聖代淡香水(粉紅/樂夏/戀愛) ，50ml，各2,300元。

Anna Sui則是推出Sundae果漾聖代淡香水，一口氣獻上三款冰淇淋造型香氛，完美詮釋出不同口味的水果聖代香氣，搭配復古又有趣的冰淇淋桶包裝，可愛到不行。

三款香氣分別為Pretty Pink 粉紅柚惑、Mellow Yellow 樂夏百香和Violet Vibe 戀愛紫檸。調香師賦予三款各自獨一無二的花果香調，讓女孩們盡情探索這令人著迷的夏日香氣。

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關鍵字：

夏季香水, 果香, 香水推薦

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