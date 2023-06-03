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荷爾蒙失衡快照著吃！營養師曝「4種天然黃體素食物」，還能抗衰老

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▲▼營養師曝能調節黃體素、抗衰老的4種食物。（圖／達志示意圖）

▲營養師表示有些食物裡含有「天然黃體素」，能幫助調節女性雌激素失衡狀況。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

有些女性總是生理期不規律、心情低落，還常常偏頭痛，感覺身體到處都不舒服，甚至看起來比同齡人更衰老、更憔悴？小心很可能是因為你體內的雌激素失衡了！營養師周麗就在小紅書上分享，想要保持雌激素平衡，可以透過調節體內黃體素水平來平衡、中和體內過多的雌激素，而以下4種食物就能幫助調節女性體內的黃體素分泌，而天然黃體素還能幫助抗衰老、維持年輕好狀態。

▲▼營養師曝能調節黃體素、抗衰老的4種食物。（圖／達志示意圖）

＃優質脂肪

發表在《美國臨床營養學雜誌》上的一項研究發現，經常吃健康脂肪可以增加黃體素濃度，並提高排卵率。建議可每周吃2次魚肉，一天吃10g堅果，常吃酪梨等都是可以增加優質脂肪攝取的飲食方式。

▲▼營養師曝能調節黃體素、抗衰老的4種食物。（圖／達志示意圖）

＃富含鋅的食物

鋅可以增加卵泡刺激素（又稱促卵泡激素，FSH），並促進排卵，進而促進黃體素的產生。像是堅果、種子類、動物內臟和貝類等都是富含鋅的食物，營養師尤其推薦可多吃貝類，因貝類中所含的鋅可以被身體更好的吸收和利用。

▲▼營養師曝能調節黃體素、抗衰老的4種食物。（圖／達志示意圖）

＃富含維生素B6的食物

維生素B6對雌激素代謝和保持孕酮水平平衡是不可或缺的重要元素，如果雌激素過多的話，可以多吃富含維生素B6的食物幫助調節。營養師就建議平時可以吃雞肉來補充維生素B6，但記得要去皮，像是雞胸肉、去皮雞腿肉等都是很不錯的食物來源，另外包含大蒜、菠菜、甜椒、黃豆、香蕉、紫色花椰菜和堅果種子類等也是維生素B6含量較高的食物。

▲▼營養師曝能調節黃體素、抗衰老的4種食物。（圖／達志示意圖）

＃富含鎂的食物

增加鎂的攝取量，可促進黃體素的產生，而富含鎂的食物包含綠色蔬菜、堅果、種子、豆類等，都是很好的來源。

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關鍵字：

雌激素, 荷爾蒙, 黃體素, 孕酮, 黃體酮, 失衡, 平衡, 補充, 食物, 飲食, 改善, 抗老, 營養師

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