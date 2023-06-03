林心如出門走走行頭超狂　235萬AP金錶、13萬編織包搶鏡

▲林心如穿簡單的白T恤搭牛仔褲，背Bottega Veneta 138,600元的Small Andiamo編織包。（圖／翻攝林心如臉書）

記者陳雅韻／台北報導

女星林心如趁天氣晴朗，出門走走喝杯咖啡，亮出的私服再簡單不過，是人人衣櫃都有的白T恤與牛仔褲，但具畫龍點睛之效的配件可是各品牌熱門款式，她背義大利品牌Bottega Veneta白色Small Andiamo編織包，展現清新風格，而手腕上則是瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼表）熱門的皇家橡樹系列 「JUMBO」超薄腕錶，要價約2,356,000元。

▲林心如手腕上的AP金錶很搶眼。（圖／翻攝林心如臉書）

林心如剛入手的Bottega Veneta新包，為138,600元的Small Andiamo編織包，「Andiamo」是義大利文「我們走吧」之意，說明了此包款呈現的輕鬆、率性風格，符合她出門喝杯咖啡的心境，包款以品牌標誌性的編織工藝製成，配上提把與長背帶，手拎、側背或斜背都有型。

▲林心如戴的AP Royal Oak皇家橡樹系列「JUMBO」超薄腕錶黃K金款，2,356,000元。（圖／AP提供）

而林心如手腕上的AP錶也很搶眼，為錶徑39毫米的Royal Oak皇家橡樹系列「JUMBO」超薄腕錶，整只錶以18K金打造，搭配煙燻金黃色「Petite Tapisserie」小型格紋錶面，點綴螢光塗層黃金立體時標與皇家橡樹指針，內載7121自動上鍊機芯，具時、分與日期顯示。