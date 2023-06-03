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瑪格羅比見精緻芭比本尊驚呆　劉思慕忌妒玩偶「髮型太完美了」

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▲▼ 電影芭比的芭比娃娃 。（圖／翻攝IG）

▲美泰兒公司依據瑪格羅比主演的真人版電影《芭比》，打造精緻的芭比娃娃。（圖／翻攝barbiethemovie IG）

記者陳雅韻／台北報導

由瑪格羅比（Margot Robbie）與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的真人版《芭比》將於7月20日上映，電影未演先轟動，已在時尚圈颳起「Barbiecore」粉紅風潮，生產芭比娃娃的美泰兒公司（Mattel）也趕熱潮，推出與電影角色一模一樣的芭比娃娃，讓瑪格羅比大讚：「好精緻，我好愛！」同樣參與演出的男星劉思慕也有對應的玩偶亮相，他搞笑說：「喔，我的天，髮型太完美了，我都有點忌妒了。」

▲▼ 電影芭比的芭比娃娃 。（圖／翻攝IG）

▲萊恩葛斯林飾演肯尼，也推出與電影造型相同的肯尼娃娃。（圖／翻攝barbiethemovie IG）

美泰兒公司依據電影《芭比》角色的服裝造型，創作擬真版的芭比娃娃，特別是依瑪格羅比在電影裡的造型，設計俏麗格紋裙裝、閃亮連身褲、桃紅牛仔裝等款式，精細程度讓瑪格羅比第一眼看到都張大了嘴，驚訝從服裝到珠寶配飾都完美呈現，男主角肯尼玩偶同樣精緻，單個玩偶約1,500元。

▲▼ 電影芭比的芭比娃娃 。（圖／翻攝IG）

▲劉思慕大讚美泰兒公司為他推出的玩偶髮型太完美，令他忌妒。（圖／翻攝barbiethemovie IG）

由於真人版電影《芭比》討論度高，讓女主角瑪格羅比的聲勢也達到頂峰，近期擔任時尚雜誌《VOGUE》封面人物即以「Barbiecore」風格亮相；而她也擁有強大的時尚資源，為香奈兒（CHANEL）品牌大使，今年受邀參加MEG Gala紐約大都會博物館慈善晚宴時，穿著香奈兒1993年春夏高級訂製服系列的黑色絲質雪紡洋裝，腰間飾以透視膠片與黑金色皮穿鍊，優雅又帶有個性的穿搭令人印象深刻。

▲▼ 瑪格羅比香奈兒 。（圖／公關照）

▲瑪格羅比是香奈兒品牌大使，參加今年MET Gala盛宴時穿香奈兒1993年春夏高級訂製服亮相。（圖／香奈兒提供）

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關鍵字：

芭比, 瑪格羅比, CHANEL, 香奈兒

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