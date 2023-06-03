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Gucci超薄錶突破性別框架　復古設計新色出擊　

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▲▼Gucci,Dior 。（圖／公關照）

▲Gucci 25H系列自動腕錶鍊帶款，295,000元。（圖／Gucci提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Gucci引領突破性別框架的時尚風潮，不僅在時裝、配件展現，也延伸至腕錶設計，擁有超薄外型、雕刻線條面盤並散發復古氣息的Gucci 25H系列腕錶，便是男、女皆能駕馭款式，新作40毫米自動腕錶增添藍色面盤款式，34及38毫米石英錶款則首度推出彩色皮革錶款，豐富選擇滿足時尚人士。

▲▼Gucci,Dior 。（圖／公關照）

▲Gucci 25H系列黃金錶圈搭配精鋼錶殼自動腕錶，499,900元。

▲▼Gucci,Dior 。（圖／公關照）

▲Gucci 25H系列石英腕錶，34毫米錶徑款搭紅色皮革錶帶，54,000元。

搭載品牌自製機芯GG727.25A的Gucci 25H系列自動腕錶，首次推出如大海般的藍色橫紋面盤款式，一款為不鏽鋼錶殼、黃金錶圈搭配深藍色鱷魚皮錶帶設計，另一款則是不鏽鋼錶殼搭配五排鍊金屬鍊帶，與休閒裝扮或正裝都能完美搭配；石英錶則有34與38毫米兩種尺寸，前者以不鏽鋼鍍黃金錶殼搭配金色黃銅錶面，再搭搶眼的紅色皮革菱格紋錶帶或簡約的白色皮革菱格紋錶帶，38毫米石英錶為銀色面盤配黑色皮革錶帶，兩者面盤均飾以GG Logo，品牌辨識度百分百。

▲▼Gucci,Dior 。（圖／公關照）

▲Dior LA D MY DIOR 25mm黃K金鑲鑽石英腕錶，1,600,000元。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼Gucci,Dior 。（圖／公關照）

▲Dior LA D MY DIOR 19mm石英機芯精鋼鑲鑽腕錶，230,000元。

Dior也將時裝屋的經典元素運用到腕錶設計之中，創作從面盤至錶帶點綴Cannage藤格紋圖案線條的LA D MY DIOR腕錶，搭配鑲鑽錶圈，整只錶猶如華美緞帶環繞手腕，備有錶徑25毫米與19毫米尺寸款式，優雅秀氣。

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Gucci, Dior

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