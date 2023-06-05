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Zenith超輕賽車錶不到百克 　勞力士為利曼賽車冠軍特製Daytona

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▲▼Zenith,Rolex 。（圖／公關照）

▲Zenith為Extreme E電動車越野錦標賽推出DEFY Extreme E腕錶，限量100只，1,006,000元。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Extreme E越野電動車錦標賽是從對氣候危機的深切關注而誕生的賽事，瑞士名錶Zenith連續第三年支持這項意義非凡的比賽，特別為今年賽季推出限量100只的DEFY Extreme E限量版腕錶，以輕巧而堅韌碳纖維製成錶殼、按把，搭配此次Extreme E賽事的官方配色「活力綠」錶帶， 整只錶重量僅96克。

▲▼Zenith,Rolex 。（圖／公關照）
▲Zenith DEFY Extreme E限量版腕錶以碳纖維製成，搭配Extreme E賽事的官方配色「活力綠」。

Zenith DEFY Extreme E限量版腕錶擁有多層鏤空面盤，讓精準計時至1／100秒、配備兩組擒縱結構的高振頻機芯若隱若現，若從透明錶背則可一窺究竟；獨特配色也是一大賣點，功能盤外圈均飾以與魔術貼錶帶相同的綠色，此外，隨錶另附黑色橡膠錶帶和沙色橡膠錶帶，只需利用錶殼背面的錶帶快速更換系統即可輕鬆更換。

▲▼Zenith,Rolex 。（圖／公關照）
▲問鼎本屆勞力士利曼24小時耐力賽冠軍的車手，將獲頒一只勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。（圖／勞力士提供，以下同）

勞力士（Rolex）也與賽車運動緊密相扣，自2001年起成為利曼24小時耐力賽大會合作夥伴及大會指定時計，今年迎來此汽車耐力賽100周年，刺激賽事將於6月10日至11日在利曼薩爾特賽道登場，問鼎冠軍的車手將獲頒特別打造的百年紀念獎盃，以及一只Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶，曾9度拿下冠軍的車手、勞力士代言人Tom Kristensen擔任本屆賽事暨百年慶典的宣傳大使，他表示：「在賽事百年慶典之際贏得一枚勞力士Daytona 腕錶，將是一個令人無比自豪的時刻，腕錶上鐫刻的『Le Mans』字樣更是賦予其非凡的意義。」究竟獎落誰家，令人期待。

▲▼Zenith,Rolex 。（圖／公關照）
▲2022年利曼24小時耐力賽開賽盛況。

▲▼Zenith,Rolex 。（圖／公關照）
▲勞力士代言人Tom Kristensen是本屆利曼24小時耐力賽大使，與此盛事百周年紀念盃合影。

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關鍵字：

Zenith, Rolex, 勞力士

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