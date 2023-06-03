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換餐具就能減肥　用視覺「影響大腦」不知不覺吃更少

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▲▼4個「吃飯壞習慣」讓減重總是失敗 。（圖／Unsplash）

▲透過視覺減肥法能讓大腦不自覺降低食慾。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天衣衫愈來愈輕薄，現在是加速回復身型的時候了，減肥除了多運動，飲食控制也要到位，其實只要在「餐具」下功夫，就能讓大腦降低食慾，飲食不過量，身體也就自然變輕盈。

▲視覺減肥法。（圖／pixabay）

▲將餐盤變小，食物份量感覺更豐富。

把餐盤變小
食物量多量少有時大腦是靠「對比」來比較，建議在用餐時選擇較小的盤子，讓整體食物佔比更大，心裡所攝取的量也能滿足，有研究結果顯示，選擇小30%的餐盤吃東西，熱量也會跟著減少吸收30%。

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲深色餐具比白色餐盤看起來更能讓食慾平靜下來。

選擇深色餐具
美味的食物講求色香味，意即視覺也會增進我們的食慾，把美麗的餐點放在白色瓷盤上，不但賞心悅目，反射的光影也讓食物更明亮鮮豔，不知覺的吃下更多，選擇較深色的餐盤，讓食慾變得「冷靜」，也較不會產生飢餓感。

▲視覺減肥法。（圖／pixabay）

▲藍色,餐具,碗盤。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲藍色是最能降低食慾的顏色。

藍色讓食物更不可口
日前日本就出現「藍色減肥法」，方式是使用色素將食物變成藍色，或使用鮮藍色的餐盤，不然就是戴上藍色墨鏡吃東西，都有不等的食慾退化效果，因為在自然界中藍色的食物非常少，加上黴菌等都偏向藍色，讓大腦會對藍色食物變得「可疑」，會自動把食慾降低。

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣

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