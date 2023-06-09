5款沐浴乳推坑男友洗香香　CHANEL木質調好清爽、曠野之心讓人想撲倒　

實習記者劉于禎／綜合報導

不論是Bleu de Chanel或是DIOR曠野之心，都是男士們想要打造沉著、穩重形象時再適合不過的香調，但和濃郁的香水相比，不少人更喜歡香氛沐浴乳那種輕盈持久像是自帶體香的感覺，以下就推薦5款精品香氛沐浴乳，快推坑男友使用，不只在夏日洗澡享受無盡奢華，洗後散發的體香更直接令人迷倒。

DIOR SAUVAGE 曠野之心

由強尼戴普（Johnny Depp）代言的Sauvage曠野之心深受全球男仕喜愛，前調選用清新的卡拉布里亞佛手柑，與龍涎香高貴獨特的灰琥珀香氣交融，再以木質香調，使迥異香調間達到完美平衡，宛若遼闊原野上的一席旋風，釋放每個男人心中，那股桀驁不馴的真實自我，而其沐浴乳添加自然仙人掌精萃，透明凝露質地遇水立即化為綿密泡沫，輕柔包裹每一寸肌膚，洗後讓你散發誘人、瀟灑不羈的氣質。

▲DIOR曠野之心沐浴露。（圖／DIOR官網）

Hermès 橘綠之泉

橘綠之泉是愛馬仕於1979年所推出的首款古龍水，融合了明亮的甜橙、清新的薄荷和散發木香的苔蘚芬芳，對比卻又和諧的完美平衡，超越了類別、潮流、年齡和季節的分界。而這款二合一洗髮沐浴乳推出至今已暢銷15年，濃密舒適的泡沫超好沖洗，洗凈後的身體肌膚更細嫩，頭髮更光亮柔順，有著神祕、純真卻不失性感的全新感受，讓你給人一種耐人尋味卻又充滿男子氣概的印象。

▲Hermès橘綠之泉古龍水（Eau d'orange verte）二合一洗髮沐浴乳。（圖／Hermès官網）

Bvlgari 紅茶

Bvlgari茶香系列從推出以來就有舒服好聞的好評，除了經典的黑茶、白茶、綠茶香調，已停產多年的紅茶系列也有很多人推薦過，高雅溫柔的紅茶香氣，讓人能沉醉在溫潤的滿足感中，沐浴在這茶香中宛如午後來杯紅茶般，恬靜放鬆。

▲Bvlgari紅茶沐浴膠。（圖／小紅書@洪lingling ）

GIVENCHY Gentleman Society

Gentleman Society展現了紀梵希的獨特工藝，以清新的鼠尾草芳香和法國野生水仙花相融合，雪松和檀香的精髓與令人上癮和感性的香草融為一體，是一款深邃而豐富的男香，而使用其同香調的保濕沐浴露，以輕柔的泡沬質地清潔肌膚，讓你洗後感覺柔軟及充滿活力。

▲GIVENCHY GENTLEMAN SOCIETY SHOWER GEL。（圖／GIVENCHY官網）

Bleu De Chanel 香奈兒藍色男性沐浴凝膠

Bleu De Chanel的木質調給人感覺舒適清爽的感受，前調是很適合夏天的柑橘果香調透著如海洋般的氣息，中後調的辛辣感與檀香越發沉穩，散發無比成熟的魅力，全新廣告由提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）演繹，十足能感受到此香味的迷人，將沐浴凝膠搭配香水使用更可讓香氣持久一整天，全天候展現男人味。





▲香奈兒藍色男性沐浴凝膠。（圖／Chanel官網）