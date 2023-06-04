星・變美／42歲隋棠維持「超辣翹臀＋美腿」靠3招！洗燥後必做1事

▲隋棠當了媽後依舊維持緊實好體態，尤其超辣腰臀、腿部線條被狂讚。（翻攝隋棠IG，以下同）

記者張毓容／台北報導

最近帶著新戲《親愛壞蛋》回歸螢幕前的女神隋棠，除了演技受到肯定，她的凍齡美貌也再度被狂讚，尤其是緊實好身材更是維持超好，一雙纖長美腿和渾圓翹臀讓人超羨慕，完全看不出她已42歲，更是三個孩子的媽媽！近日她出席代言活動時就大方分享了她平時維持身材的3大秘訣，更自曝她也有橘皮困擾，洗澡後必做一件事來預防。

＃多吃原型食物、少吃加工食品



為了維持身材很多女生會選擇控制飲食，甚至節食、戒吃一些食物，隋棠也很重視「吃」的方面，但卻不是刻意忌口，而是因為她很重視由內調理、保養身體，「我是一個很相信體內環保的人，我覺得體內健康、腸胃健康了，皮膚、身體的狀況自然就會比較穩定。」

所以她在飲食上會盡量吃原型食物、少碰過度加工的食品，加上喝足量的水，這是她飲食上的大原則，其他的就不會太去在意有什麼要忌口，像是油炸或是甜點，偶爾吃沒關係，「只要有運動的習慣，你的（飲食）大方向也沒有錯的話，就不會有太大的問題」。她也舉例自己很愛吃甜食，「像是巧克力蛋糕這些我很難戒，但是其他的加工食品我就盡量少吃，就能把『扣打』留給我喜歡的巧克力蛋糕、餅乾」。

＃每天必做深蹲跳100下



而被問到如何保養讓超多女生羨慕的纖長美腿，她表示就是靠運動＋按摩來讓腿部線條更好看，像是她每天一定會做100一下深蹲跳來訓練臀部和腿部的肌肉。

但她提醒，如果沒有做過的人，建議要從少量開始慢慢進階，比如可以從一天做3組，一組10下開始，「你要先讓肌肉習慣這個強度，再慢慢增加，不然一下強度做太高，很快就會想放棄，因為會覺得太累了，就不想做了」。當每天做一組10下、做3組，做到覺得不太累了，就可以調高到一組20下，一樣做3組，這樣一天下來就有60下，做到又習慣、覺得不太累了，就可以一組再多加個5下或10下，慢慢的增加進階，她也透露「其實重點不是你做的運動有多難，或是會讓你多累，而是要持之以恆，堅持做才會成功」。

＃洗澡後滾筒伸展＋按摩



很多女生會在意腿部肌肉結在一塊，腿看起來比較「壯」，她推薦可以透過按摩、拉筋伸展，甚至是做瑜伽來幫助讓肌肉線條比較柔和。她就會在洗澡後或是泡澡後，用滾筒來幫身體伸展、放鬆肌肉，她尤其會加強大腿部分，從大腿的正前方、側面到後側全都要滾到，「因為女生的大腿很容易堆積脂肪，也滿容易出現橘皮，我也有這樣的困擾，所以會特別注重在大腿的地方。」幫身體舒展放鬆的同時，也幫助維持腿部肌膚的緊實。