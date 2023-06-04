fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／42歲隋棠維持「超辣翹臀＋美腿」靠3招！洗燥後必做1事

>

▲▼ 42歲隋棠3招維持「超辣翹臀＋美腿」 。（圖／翻攝隋棠IG）

▲隋棠當了媽後依舊維持緊實好體態，尤其超辣腰臀、腿部線條被狂讚。（翻攝隋棠IG，以下同）

記者張毓容／台北報導　

最近帶著新戲《親愛壞蛋》回歸螢幕前的女神隋棠，除了演技受到肯定，她的凍齡美貌也再度被狂讚，尤其是緊實好身材更是維持超好，一雙纖長美腿和渾圓翹臀讓人超羨慕，完全看不出她已42歲，更是三個孩子的媽媽！近日她出席代言活動時就大方分享了她平時維持身材的3大秘訣，更自曝她也有橘皮困擾，洗澡後必做一件事來預防。

▲▼ 42歲隋棠3招維持「超辣翹臀＋美腿」 。（圖／翻攝隋棠IG）

＃多吃原型食物、少吃加工食品

為了維持身材很多女生會選擇控制飲食，甚至節食、戒吃一些食物，隋棠也很重視「吃」的方面，但卻不是刻意忌口，而是因為她很重視由內調理、保養身體，「我是一個很相信體內環保的人，我覺得體內健康、腸胃健康了，皮膚、身體的狀況自然就會比較穩定。」

所以她在飲食上會盡量吃原型食物、少碰過度加工的食品，加上喝足量的水，這是她飲食上的大原則，其他的就不會太去在意有什麼要忌口，像是油炸或是甜點，偶爾吃沒關係，「只要有運動的習慣，你的（飲食）大方向也沒有錯的話，就不會有太大的問題」。她也舉例自己很愛吃甜食，「像是巧克力蛋糕這些我很難戒，但是其他的加工食品我就盡量少吃，就能把『扣打』留給我喜歡的巧克力蛋糕、餅乾」。

▲▼ 42歲隋棠3招維持「超辣翹臀＋美腿」 。（圖／翻攝隋棠IG）

＃每天必做深蹲跳100下

而被問到如何保養讓超多女生羨慕的纖長美腿，她表示就是靠運動＋按摩來讓腿部線條更好看，像是她每天一定會做100一下深蹲跳來訓練臀部和腿部的肌肉。

但她提醒，如果沒有做過的人，建議要從少量開始慢慢進階，比如可以從一天做3組，一組10下開始，「你要先讓肌肉習慣這個強度，再慢慢增加，不然一下強度做太高，很快就會想放棄，因為會覺得太累了，就不想做了」。當每天做一組10下、做3組，做到覺得不太累了，就可以調高到一組20下，一樣做3組，這樣一天下來就有60下，做到又習慣、覺得不太累了，就可以一組再多加個5下或10下，慢慢的增加進階，她也透露「其實重點不是你做的運動有多難，或是會讓你多累，而是要持之以恆，堅持做才會成功」。

▲▼ 42歲隋棠3招維持「超辣翹臀＋美腿」 。（圖／翻攝隋棠IG）

＃洗澡後滾筒伸展＋按摩

很多女生會在意腿部肌肉結在一塊，腿看起來比較「壯」，她推薦可以透過按摩、拉筋伸展，甚至是做瑜伽來幫助讓肌肉線條比較柔和。她就會在洗澡後或是泡澡後，用滾筒來幫身體伸展、放鬆肌肉，她尤其會加強大腿部分，從大腿的正前方、側面到後側全都要滾到，「因為女生的大腿很容易堆積脂肪，也滿容易出現橘皮，我也有這樣的困擾，所以會特別注重在大腿的地方。」幫身體舒展放鬆的同時，也幫助維持腿部肌膚的緊實。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星變美, 隋棠, 女星, 保養, 減肥, 維持身材, 秘訣, 方法, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

荷爾蒙失衡快照著吃！營養師曝「4種天然黃體素食物」，還能抗衰老

荷爾蒙失衡快照著吃！營養師曝「4種天然黃體素食物」，還能抗衰老

超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

看房間狀態「測出真正人格」　還能知道現在過的快不快樂

看房間狀態「測出真正人格」　還能知道現在過的快不快樂

林心如出門走走行頭超狂　235萬AP金錶、13萬編織包搶鏡 最會吃醋的三大星座！TOP 1把另一半當私人領地，異性覬覦就會秒速點燃怒火 《車貞淑醫生》嚴正化火辣身材太凍齡　53歲保養＆瘦身心法公開 宋慧喬登機裝露白皙美腿　巧搭118萬珠寶襯視后風采 瑪格羅比見精緻芭比本尊驚呆　劉思慕忌妒玩偶「髮型太完美了」 超準心測分析你的童年陰影是什麼？個性自卑、壓抑情緒都可能是環境所致 換餐具就能減肥　用視覺「影響大腦」不知不覺吃更少

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面