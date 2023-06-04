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超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

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記者李薇／台北報導

每個人心中都有牽掛的人，但你知道你最放不下的人是誰？以下這個在《小紅書》爆紅的心理測驗，可以察覺出你心中最難割捨的感情，超準分析一定要試試看。

Q：圖片中有4道門，你最想走進哪一道？

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／小紅書）

1.

選擇藍白色這道門的你最放心不下的就是你的朋友，他們在你心裡佔有非常重要的地位，是你認為最寶貴的財富之一，只要他們遇到困難，你都可以不計一切的努力付出，而且你不是盲目的結交一大堆認識的人，而是會找尋志投道合、結交真心的朋友。

2.

選擇中式風格門的你最放心不下的是你的父母，你的父母不僅生養你，更是付出許多關愛與呵護，把你照顧長大，不管你遇到什麼事情與困難，他們總是可以為你做到滿分，給你最好的，所以你也特別聽話、孝順，同時也很依賴他們。

3.

選擇這道藍色方形門的你最放心不下的就是自己，你很獨立、有自己的主見，總是認為靠別人總會有失誤的時候，不夠安心，還不如靠自己，做事情之前都會想好方法與目標，即使遇到很多困難與阻礙，總是能夠屹立不搖的堅持下去。

4.

選擇這扇圓形木門的你最放心不下就是愛人，你是一個很憧憬甜蜜戀愛的人，希望有一個能夠攜手一生的伴侶一起共度未來的人生，歷經各種風浪都還能保持熱戀，加上對方也是對你很好，疼愛有加，讓妳特別依賴，捨不得遠離彼此。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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