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《消失的她》倪妮變帥氣律師　私服最愛大包包，4款高級感超好看

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實習記者劉于禎／綜合報導

大陸女星倪妮最新主演電影《消失的她》即將在大陸上映，近日公開預告片與劇照，倪妮飾演颯爽幹練的金牌律師陳麥，無袖西裝套裝造型搭上微捲中短髮，與她那股天生散發高級感的氣質，不少粉絲已等不及進戲院感受其演技魅力，不論戲裡戲外她的穿搭都受到關注，也是女孩們模仿的對象，相比於小廢包，大容量包包更是倪妮私服的最愛，每顆都時髦又耐裝，同款直接跟著入手。

▲倪妮大容量包。（圖／微博@倪妮工作室）

▲倪妮最新主演電影《消失的她》劇照。（圖／微博@倪妮工作室）

Lemaire Croissant 皮革單肩包

這款獨特外型的「牛角包」來自前愛馬仕創意總監同名品牌Lemaire，在2019年亮相後就默默成為爆款，許多女星都背過，以超流行的半月包型在兩端捲成扭結，就像一顆牛角麵包般，可愛的外型極具辨識度，容量也足夠容納日常必需品，但又不會顯得過大，像倪妮以小背心紮進牛仔褲，以斜背方式就很有個性，工作、日常休閒活動都很適合帶上它。

▲▼ 倪妮大容量包。（圖／翻攝小紅書、品牌官網）

▲Lemaire Croissant 皮革單肩包。（圖／微博@倪妮V、Lemaire官網）

Gucci OPHIDIA GG 訂製托特包

喜歡老花系列的一定都有把Gucci OPHIDIA系列納入清單中，採用品牌標誌性的GG Supreme帆布與皮革邊飾製成，綴以雙G Logo與綠紅綠織帶設計，日前推出字母訂製服務更不怕撞包，大容量背起來超好看，是跟上這波復古風潮的好選擇。

▲▼ 倪妮大容量包。（圖／翻攝小紅書、品牌官網）

▲Gucci OPHIDIA GG 訂製托特包。（圖／微博@StreetsFinest）

THE ROW Polly 皮革手袋

對黑色包包情有獨鍾的女孩們，不能錯過這一款，以輕質仿紙納帕皮革製成，沒有過多裝飾與品牌標誌展現出典雅的極簡風格，配有抽繩開合，側邊則有隱藏式拉鍊可以放進私人物品不怕找不到，柔軟的材質實際觸感很療癒。

▲▼ 倪妮大容量包。（圖／翻攝小紅書、品牌官網）

▲THE ROW Polly 皮革手袋。（圖／小紅書＠Twice-Chic、THE ROW官網）

Valextra Bucket 迷你水桶包

有「義大利愛馬仕」之稱的Valextra，簡約的設計讓人一見傾心，這款水桶包是上班族的最愛，前方的口袋設計能收納各式證件，可調節的肩帶的長短，肩背或手拎都充滿了知性與復古的風格。

▲▼ 倪妮大容量包。（圖／翻攝小紅書、品牌官網）

▲Valextra Bucket Medium。（圖／流金歲月劇照、Valextra官網）

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關鍵字：

倪妮, 大容量包, Lemaire, Gucci, THE ROW, Valextra, 消失的她

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