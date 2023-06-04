fb ig video ETtoday search mobile

最會吃醋的三大星座！TOP 1把另一半當私人領地，異性覬覦就會秒速點燃怒火

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在戀愛的過程中，通常都會把對方當作生命中最重要的人，也希望另一半可以同等對待，以下這三大星座就特別容易愛吃醋，主要也是因為他們缺乏安全感、佔有慾強，所以只要有異性靠近，特別容易怕被剝奪。

▲星座,占卜,獅子座,金牛座,巨蟹座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座在感情裡面總是過得比較卑微，他們很願意為對方付出所有，關懷無微不至，但因為總是患得患失，所以只要稍微有一點點的風吹草動，在他們這裡都成為大風大浪，而且特別容易想東想西，超敏感的心思讓他們情緒歇斯底里，可以說是吃醋大王。

▲星座,占卜,獅子座,金牛座,巨蟹座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 2：金牛座

金牛座在愛情裡看起來就是一副老實人的樣子，但其實特別小心眼，他們總希望另一半眼裡只有自己一人，所以只要對方與異性多聊兩句，他們就會覺得很不開心，立刻打翻醋罈子，找碴一般的對另一半挑刺，雞蛋裡挑骨頭，而且絕不會輕易鬆口承認是吃醋心作祟。

▲星座,占卜,獅子座,金牛座,巨蟹座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 1：獅子座

獅子座的人對身邊的朋友都很大方、客氣，豪爽的個性讓人以為他們很好相處，但在戀愛中就完全不是這麼一回事，在他們的觀念認為，另一半就是自己的私人物品、領地，絕對不容許別人有一絲覬覦的念頭，控制慾非常強，一點與異性的小互動都會瞬間點燃怒火。

►超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

►愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

►備胎超多的三大星座！TOP 1曖昧多到數不清，享受被萬人景仰的崇拜感

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 占卜, 獅子座, 金牛座, 巨蟹座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁 趙露思淡綠色禮服化身「人間鈴蘭」　轉身大U美背放送太誘人 腋下狐臭好惱人？6個小習慣：減少乳液、天然纖維衣料，都能降低異味！ 總是很窮的三大錯誤習慣：膨脹生活、擁有100%收入都是常見盲點 妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析 眉毛就是靈魂！99%的女生都會犯　沒漸層、修太短4個NG細節必改 荷爾蒙失衡快照著吃！營養師曝「4種天然黃體素食物」，還能抗衰老

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面