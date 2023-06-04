最會吃醋的三大星座！TOP 1把另一半當私人領地，異性覬覦就會秒速點燃怒火

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

在戀愛的過程中，通常都會把對方當作生命中最重要的人，也希望另一半可以同等對待，以下這三大星座就特別容易愛吃醋，主要也是因為他們缺乏安全感、佔有慾強，所以只要有異性靠近，特別容易怕被剝奪。

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座在感情裡面總是過得比較卑微，他們很願意為對方付出所有，關懷無微不至，但因為總是患得患失，所以只要稍微有一點點的風吹草動，在他們這裡都成為大風大浪，而且特別容易想東想西，超敏感的心思讓他們情緒歇斯底里，可以說是吃醋大王。

TOP 2：金牛座

金牛座在愛情裡看起來就是一副老實人的樣子，但其實特別小心眼，他們總希望另一半眼裡只有自己一人，所以只要對方與異性多聊兩句，他們就會覺得很不開心，立刻打翻醋罈子，找碴一般的對另一半挑刺，雞蛋裡挑骨頭，而且絕不會輕易鬆口承認是吃醋心作祟。

TOP 1：獅子座

獅子座的人對身邊的朋友都很大方、客氣，豪爽的個性讓人以為他們很好相處，但在戀愛中就完全不是這麼一回事，在他們的觀念認為，另一半就是自己的私人物品、領地，絕對不容許別人有一絲覬覦的念頭，控制慾非常強，一點與異性的小互動都會瞬間點燃怒火。