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洗走油膩暗沉！CP值超高的「懶人福音」洗卸、起泡一秒完成超狂

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季肌膚出油、出汗，加上空氣中的污染微粒，很容易造成毛孔阻塞，定時清潔很重要，以下就盤點多款好用的洗臉單品，至少每天一次，溫和帶走髒污。

＃契爾氏 亞馬遜白泥粉乾凈潔顏粉，100g、售價1450元

▲洗臉,潔顏,FANCL,契爾氏,I DEW CARE, ORBIS,肌研,保養,清潔,。（圖／品牌提供）

契爾氏旗下很受到油肌喜愛的亞馬遜白泥系列，除了超明星面膜之外，再度增添洗顏粉新成員，同樣運用珍貴的亞馬遜白泥為主成分，搭配溫和果酸，清潔同時也能煥亮膚色，加水就可以直接起出細緻泡沫，徹底帶走臉部髒污。

＃FANCL C+光透淨白潔顏粉，50g、售價780元

▲洗臉,潔顏,FANCL,契爾氏,I DEW CARE, ORBIS,肌研,保養,清潔,。（圖／品牌提供）

「潔顏粉專家」FANCL在5月限量推出能調理膚色的新品，比起常態更多了雙倍維他命C誘導體、淨膚黏土、甘草酸二鉀，是特別針對夏日暗沉、出油或是曬後膚況使用，進行全方位調理，不含防腐劑及具刺激性的化學起泡劑，跟肌膚同樣弱酸性配方，全膚質友善。

＃I DEW CARE 戰痘茶樹潔顏慕斯，150ml、售價590元

▲洗臉,潔顏,FANCL,契爾氏,I DEW CARE, ORBIS,肌研,保養,清潔,。（圖／品牌提供）

痘痘肌膚的調理最困難，過度清潔或是不清潔都不是最佳方案，適度調理才能平衡膚況，純素保養品牌I DEW CARE推出痘痘肌專用洗顏慕絲，擠出就是泡沫質地可以減少摩擦，開架最高濃度1.5%水楊酸搭配茶樹精萃，調理油膩狀態。

＃ORBIS Mr.炭泥淨化潔面乳，120g、售價580元

▲洗臉,潔顏,FANCL,契爾氏,I DEW CARE, ORBIS,肌研,保養,清潔,。（圖／品牌提供）

男性肌膚普遍容易出油、毛孔較粗大，因此更應該使用宛如量身訂製的保養單品，這款潔面乳特別使用摩洛哥熔岩泥成分，搭載銀杏精華、甘草酸鉀、迷迭香精華、玻尿酸等，從基礎保養開始全面呵護，以5倍溫水稀釋、起泡之後，還可以當作刮鬍泡使用，一瓶多效有夠方便。

＃肌研 毛穴對策雙效泡洗顏，325mlX2、售價799元

▲洗臉,潔顏,FANCL,契爾氏,I DEW CARE, ORBIS,肌研,保養,清潔,。（圖／品牌提供）

日本開架品牌肌研針對現代忙碌人士，發表一次可以達到卸妝與洗臉雙效的潔顏泡沫，不需要繁複多重步驟和起泡程序，秒速就能夠帶走臉部殘妝，後續不需要再度洗臉，也可以擁有清爽膚況，簡直是「懶人福音」。

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關鍵字：

洗臉, 潔顏, FANCL, 契爾氏, I DEW CARE, ORBIS, 肌研, 保養, 清潔

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