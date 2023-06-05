fb ig video ETtoday search mobile

CITIZEN錶上秀浪漫夜空　開芯機械女錶纖薄好上手

>

▲▼CITIZEN,Swatch 。（圖/公關照）

▲CITIZEN日式美學「花鳥風月」機械錶PR1041-18N（左）14,800元，不鏽鋼鍍玫瑰金PR1043-80P款16,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN優雅耐看的女錶再添新作，以日式美學「花鳥風月」為主題，推出3款充滿詩意的機械女錶，面盤5時位置採開芯設計，顯露更纖薄的機械機芯Calibre 6628，讓錶殼厚度不到10mm提升佩戴舒適性；開芯視窗右側優美的弧線象徵新月，時間刻度則如繁星圍繞，在面盤勾勒浪漫美景。

▲▼CITIZEN,Swatch 。（圖/公關照）

▲CITIZEN機械腕錶「花鳥風月」PR1044-87X，16,800元。

3款CITIZEN「花鳥風月」主題機械女錶的錶殼與錶帶都經過精心打磨，閃耀迷人光澤，唯一的皮帶錶款式PR1041-18N配備藍蝶貝錶盤及同色系的藍色牛皮錶帶，猶如夜空般散發靜謐的氣息，另兩款PR1043-80P及PR1044-87X分別為不鏽鋼鍍玫瑰金、粉紅金鍊帶錶，展現俐落風格。

▲▼CITIZEN,Swatch 。（圖/公關照）

▲Swatch 6月3日第二次開賣與歐米茄（OMEGA）聯名錶第二彈MoonSwatch Moonshine™ Gold腕錶，已迅速搶購一空，9,100元。（圖／Swatch提供，以下同）

▲▼CITIZEN,Swatch 。（圖/公關照）
▲Swatch 5月製作的MoonSwatch Moonshine™ Gold腕錶，金針點綴「花月」花卉圖案。

近期引爆全球搶購風潮的Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名錶第二彈MoonSwatch Moonshine™ Gold，第二批腕錶3日在台開賣，當天搶到的錶迷驚喜發現只在滿月之日製作、鍍歐米茄獨家Moonshine™ Gold金色計時秒針，竟然點綴白色花卉圖案，因為這批金針於5月製作，5月的滿月被稱為「花月」（Flower Moon），因此Swatch於金針裝飾花朵圖案，別具巧思。

►Zenith超輕賽車錶不到百克 　勞力士為利曼賽車冠軍特製Daytona

► Gucci超薄錶突破性別框架　復古設計新色出擊　

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

CITIZEN, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

Zenith超輕賽車錶不到百克 　勞力士為利曼賽車冠軍特製Daytona

Zenith超輕賽車錶不到百克 　勞力士為利曼賽車冠軍特製Daytona

Gucci超薄錶突破性別框架　復古設計新色出擊　

Gucci超薄錶突破性別框架　復古設計新色出擊　

瑪格羅比見精緻芭比本尊驚呆　劉思慕忌妒玩偶「髮型太完美了」

瑪格羅比見精緻芭比本尊驚呆　劉思慕忌妒玩偶「髮型太完美了」

林心如出門走走行頭超狂　235萬AP金錶、13萬編織包搶鏡 宋慧喬登機裝露白皙美腿　巧搭118萬珠寶襯視后風采 約旦王儲迎娶阿拉伯富豪千金　新娘絕美白紗和凱特王妃撞同牌 亮・珠寶／中性珠寶正夯　MIKIMOTO V字珍珠時髦極了 朴信惠幸運草珠寶加身如女神降臨　紅金配戒指兩面戴添妙趣 羅志祥曬3812萬笑臉陀飛輪錶　意外揭衣帽間根本是精品店　 謝欣穎買飾品豪氣「別阻止我」 甜讚王柏傑送禮細心不踩雷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面