CITIZEN錶上秀浪漫夜空　開芯機械女錶纖薄好上手

▲CITIZEN日式美學「花鳥風月」機械錶PR1041-18N（左）14,800元，不鏽鋼鍍玫瑰金PR1043-80P款16,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN優雅耐看的女錶再添新作，以日式美學「花鳥風月」為主題，推出3款充滿詩意的機械女錶，面盤5時位置採開芯設計，顯露更纖薄的機械機芯Calibre 6628，讓錶殼厚度不到10mm提升佩戴舒適性；開芯視窗右側優美的弧線象徵新月，時間刻度則如繁星圍繞，在面盤勾勒浪漫美景。

▲CITIZEN機械腕錶「花鳥風月」PR1044-87X，16,800元。

3款CITIZEN「花鳥風月」主題機械女錶的錶殼與錶帶都經過精心打磨，閃耀迷人光澤，唯一的皮帶錶款式PR1041-18N配備藍蝶貝錶盤及同色系的藍色牛皮錶帶，猶如夜空般散發靜謐的氣息，另兩款PR1043-80P及PR1044-87X分別為不鏽鋼鍍玫瑰金、粉紅金鍊帶錶，展現俐落風格。

▲Swatch 6月3日第二次開賣與歐米茄（OMEGA）聯名錶第二彈MoonSwatch Moonshine™ Gold腕錶，已迅速搶購一空，9,100元。（圖／Swatch提供，以下同）



▲Swatch 5月製作的MoonSwatch Moonshine™ Gold腕錶，金針點綴「花月」花卉圖案。

近期引爆全球搶購風潮的Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名錶第二彈MoonSwatch Moonshine™ Gold，第二批腕錶3日在台開賣，當天搶到的錶迷驚喜發現只在滿月之日製作、鍍歐米茄獨家Moonshine™ Gold金色計時秒針，竟然點綴白色花卉圖案，因為這批金針於5月製作，5月的滿月被稱為「花月」（Flower Moon），因此Swatch於金針裝飾花朵圖案，別具巧思。