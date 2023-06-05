55歲伊能靜纖長美腿秘訣！夏天也泡澡、搭配刮痧加強循環

記者李薇／台北報導 圖／伊能靜微博、品牌提供

藝人伊能靜近年專心在大陸發展演藝事業，已經55歲的她身兼多職，不僅接下各大工作，也要照顧家裡大小事情，即使生活忙碌，每每上鏡依舊保持良好狀態，最近她就分享自己瘦腿的秘訣，只要透過4個小技巧，就可以輕鬆變纖細。

1.泡腳出汗

生理期、久站或是長時間穿高跟鞋，都容易引發小腿水腫，如果遇到這樣的狀況，伊能靜習慣會先泡腳，讓身體滯留的水分跟老廢物質，可以隨著出汗代謝掉，即使夏天也會有泡澡的習慣，加速循環。

2.精油按摩

伊能靜表示，幾乎每天都會為自己調配精油，這次使用杜松、甜橙與薑的精油調和之後，塗抹到小腿，用雙手由下往上慢慢按摩，不僅可以幫助血液循環，也能夠透過膚溫讓滋潤成分被吸收，達到呵護效果。

3.按摩刮痧

雙腿均勻上油之後，伊能靜會使用刮痧儀器，針對腿部幾個位置加強按摩，像是：後腳跟、足踝、腳背、膝蓋等部位，稍微用力來回推抹，加強舒緩雙腿疲勞。

4.伸展放鬆

在保養最後，將雙腿伸直，把腳尖往下拉伸，做到腿部的延展，一下緊繃、一下放鬆的交錯，能夠讓腿部筋絡活動暖身，不用過多複雜的程序，每天堅持更重要，她也建議不要光腳在地上走，穿著襪子避免著涼。

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