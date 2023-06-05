奧地利女皇神奇花園房間啟發　熱帶風情首飾高調吸睛

▲施華洛世奇推出蛻變系列，模特兒展示華美的蝴蝶與花朵首飾。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）自創意總監Giovanna Engelbert上任以來，不僅首飾流露大膽奢華氣息，連廣告大片也相當前衛，最新名為「蛻變」的時尚大片由攝影師Steven Meisel、化妝師 Dame Pat McGrath與品牌三方合作，以18世紀奧地利女皇Maria-Theresa在美泉宮中如夢似幻的神奇花園房間為靈感，將壁畫上描繪世界各地奇異花卉轉為具象，讓模特兒戴上充滿熱帶風情的動植物造型飾品，華美無比。





▲模特兒戴施華洛世奇鸚鵡造型Idyllia戒指，18,000元。





▲施華洛世奇Idyllia鳳梨造型戒指，27,000元。

▲施華洛世奇Idyllia烏龜造型鍊墜，14,000元。

施華洛世奇最能展現熱帶魅力作品，分別為蝴蝶、鸚鵡、鳳梨與烏龜造型首飾，以粉色為主色調的蝴蝶展翅飛翔，襯上Florere花朵飾品華麗耀眼；立刻讓人聯想到熱帶的Idyllia系列鸚鵡與鳳梨造型戒指，分別以巨型訂製切施華洛世奇水晶與幾何線條吸睛，單戴即十分搶眼；而烏龜鍊墜若非品牌言明是烏龜，乍看之下頗像一朵綻放花朵，因結合黃色、綠色、粉色水晶著實繽紛，細看是奮力往上爬的逗趣模樣。





▲Les Néréides叢林樂園系列項鍊，6,100元。（圖／Les Néréides提供，以下同）





▲Les Néréides叢林樂園系列鸚鵡耳環，4,600元。

法國品牌Les Néréides今夏也主打叢林樂園系列，帶領粉絲前往南美洲熱帶雨林探索叢林與異國花卉，運用擅長的鮮豔色彩描繪綠翅金剛鸚鵡、石斛蘭花、萱草、火龍果與燈籠果等元素，從耳環、戒指、項鍊到手環均備，在炎熱夏日以簡單的穿搭配上熱帶主題首飾，輕鬆就能展現年輕活力。





▲Les Néréides叢林樂園系列火龍果項鍊，5,200元。