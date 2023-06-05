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星巴克「夢幻粉色」星沁爽好美　85度C夏季限定「一顆檸檬」第二杯半價

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏至的接近，真正的夏天熱浪即將來臨，星巴克6／7起推出旗下星沁爽新口味，以火龍果為基本元素，讓飲品色澤出現「夢幻粉」，不但療癒還能讓你暑意全消！85度C夏天限定飲品「一顆檸檬」也回歸開賣，推出第二杯半價優惠，喝完加入開水還有淡淡檸檬香。

▲連鎖咖啡夏季新飲。（圖／星巴克、85度C、舒酸定提供）

▲連鎖咖啡夏季新飲，星巴克「芒果火龍果檸檬星沁爽」（左），售價95元起；「芒果火龍果椰奶星沁爽」（右）售價85元起。。（圖／星巴克、85度C、舒酸定提供）

星巴克Starbucks Refreshers星沁爽於6／7推出全飲品，主打十足清新口感的「芒果火龍果檸檬星沁爽」，採用熱帶風情的芒果、火龍果結合檸檬果汁，並點綴芒果與火龍果果乾，豐富度十足；「芒果火龍果椰奶星沁爽」則結合酸甜芒果與火龍果風味，再搭配清爽椰奶，更有超療癒的夢幻粉色的，果然就是夏天的色彩！

▲連鎖咖啡夏季新飲。（圖／星巴克、85度C、舒酸定提供）

▲連鎖咖啡夏季新飲。（圖／星巴克、85度C、舒酸定提供）

搭配此波亮麗風，也推出了閃亮粉彩系列的各式杯款，選用燦爛的粉彩色系，運用漸層鮮明的霓虹效果，或是搭配一些小語、精緻多變的各式器物形體，夢幻美感中又融合摩登與懷舊魅力，讓桌上更有夏日風情。

▲連鎖咖啡夏季新飲。（圖／星巴克、85度C、舒酸定提供）

85度C連續暢銷9年的「一顆檸檬系列」再度回歸，整顆以不完全切斷方式間隔劃切開後，壓出檸檬原汁，搭配基本暢銷茶底紅茶、綠茶和青茶，或是古早味冬瓜茶，四種品項大杯售價65元，任選第二杯可享半價優惠；去年夏天的香檸氣泡咖啡，也同步現身，使用新鮮檸檬汁特調氣泡咖啡，酸甜清涼的口感也很受歡迎，大杯售價75元。

同場加映
牙膏品牌「舒酸定」今夏與國民冰品「百吉POKI」聯手出擊，為三款經典雪糕大換包裝，打出今夏就靠舒酸定，讓大家重返小時候大口吃冰的美好時光，更針對此活動打造超好拍的「仲夏冰室」，即日起至6／15誠品生活南西一樓戶外區登場。

▲連鎖咖啡夏季新飲。（圖／星巴克、85度C、舒酸定提供）

▲連鎖咖啡夏季新飲。（圖／星巴克、85度C、舒酸定提供）

▲連鎖咖啡夏季新飲。（圖／星巴克、85度C、舒酸定提供）

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關鍵字：

星巴克, 星沁爽, 85度C, 舒酸定, 百吉

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