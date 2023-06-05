Gigi Hadid頂胎毛瀏海化身Miu Miu女孩！捧「皺褶Arcadie包」叛逆可愛

記者鮑璿安／台北報導

這些年由Miu Miu所帶起的甜美叛逆校園風，在潤娥、張員瑛等Miu Miu女孩加持下一步步成為時髦象徵，如今品牌邀請超模Gigi Hadid（吉吉哈蒂德）擔任全新的形象照主角，她背上融合Matelassé工藝的皺褶Arcadie包款，頂著前衛「胎毛瀏海」簡直判若兩人，輕鬆展現時尚影響力。

▲Gigi Hadid頂著雜亂可愛的胎毛瀏海演繹ARCADIE 包款 。（圖／品牌提供）

時尚攝影大師Steven Meisel所操刀此次拍攝，從美國藝術家Margaret Keane的生活與精神中汲取靈感，Margaret作品以巨大的眼睛聞名，藉此重塑了Miu Miu女孩Gigi Hadid與包款之間的親密互動。Gigi Hadid頂著雜亂可愛的胎毛瀏海，一雙天生水藍色大眼成為畫面的中心點，她一次演繹標誌性的Wander、Arcadie包款，皆是Matelassé皺褶工藝的經典作品，將傳統皮革呈現出輕盈感，以手柄和圓弧包身賦予強烈辨識度。

Gigi Hadid無論是穿著紫色開衫搭配百褶裙，或是以橘黃條紋上衣搭配牛仔短褲，望向鏡頭模樣格外迷人，流露女孩般的青澀稚氣。





▲Matelassé皺褶工藝體現在Wander包 。（圖／品牌提供）



此外， Bottega Veneta早秋全新Andiamo 系列，搭配全新尺寸及紫晶色、青黃綠、橡樹棕等色彩登場，Hailey Bieber也難以敵擋其魅力，Andiamo以柔軟的羊皮混合經典編織，點綴著黃銅打造的立體標誌性繩結符碼，讓人目光為之停留，亦可肩背及手提的設計，乾淨簡約的俐落輪廓線條，刻畫著活潑卻永恆經典的風格。

▲Hailey bieber示範肩背Andiamo 。（圖／品牌提供）



▲Andiamo編織包大容量相當討喜 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）