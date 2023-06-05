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Angelababy拎800萬愛馬仕「初雪小房子」鉑金包　超豪價格驚掉粉絲下巴

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書、佳士得提供

大陸演員Angelababy擁有中德混血的深邃五官，外型亮眼，近日雖然爆出新戀情，但官方又火速澄清謠言，一舉一動受到大批粉絲關注，日前她現身機場的畫面被網友捕捉，只見身穿短版T恤露出火辣纖腰，簡約牛仔寬褲、手拎價值約800百萬的愛馬仕，超狂財力讓粉絲驚掉下巴。

▲Angelababy,愛馬仕,LOUIS VUITTON,CHROME HEARTS,包,鉑金包,穿搭,時尚,。（圖／小紅書）

Angelababy當媽之後，穿搭依舊很年輕火辣，最近被拍到現身機場的畫面，只見她身穿一件簡約白色短版T恤、CHROME HEARTS經典十字架牛仔褲，露出紙片級腰線，腳穿LOUIS VUITTON與草間彌生連名的紅色球鞋，看起來一派休閒又簡約。

▲Angelababy,愛馬仕,LOUIS VUITTON,CHROME HEARTS,包,鉑金包,穿搭,時尚,。（圖／小紅書）

但仔細一瞧，Angelababy手拎的包包可謂驚豔，出自愛馬仕超級限量的「小房子」系列，這款在2019年首次登場的鉑金包，總共有白天、黑夜、午夜、初雪4個不同的設計，是以品牌位於巴黎寶福大道24號旗艦店為靈感，每一個細節都是由工匠手工裁切、製作，運用鱷魚皮、牛皮、山羊皮等材料拼接而成，展現極致工藝。

▲Angelababy,愛馬仕,LOUIS VUITTON,CHROME HEARTS,包,鉑金包,穿搭,時尚,。（圖／小紅書）

在2022年於拍賣會上登場的「初雪小房子」，更是愛馬仕在2021年推出的版本，淡雅米白、淺藍配色與20cm大小，可愛又好裝，非常適合亞洲女孩使用，預估將會以台幣570萬到900萬的價格，吸引收藏家珍藏。

▲▼拍賣會包款與珠寶 。（圖／公關照）

▲在佳士得2022年香港秋拍會上的愛馬仕小房子系列－初雪，最後以港幣252萬（約台幣987萬）成交（含佣金）。

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初雪小房子, Angelababy, 愛馬仕, LOUIS VUITTON, CHROME HEARTS, , 鉑金包, 穿搭, 時尚

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