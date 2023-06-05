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包子頭綁不好變道姑？3招手殘人也會的必學編髮　輕鬆紮出完美花苞頭

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記者李薇／台北報導　圖／haiirfavs IG、album_hair IG、mitsumaru1006 IG

夏季到來，頭髮多的女孩總受不了披頭散髮的樣子，不僅悶熱，一流汗頭髮黏在臉頰，看起來也會特別狼狽，不妨嘗試看看清爽的包子頭，不僅乾淨清涼，也會讓整個人變得更可愛；擔心包子頭綁不好變「道姑」？3種手殘人也會的教學，馬上實作起來。

【麻花丸子頭】

1.先將所有頭髮綁出一個馬尾，並把頭髮往前梳，使用一條橡皮筋綁出適當的包頭形狀。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

2.接著將剩下來的馬尾分成兩股，各別旋轉扭出麻花的感覺。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

3.把兩股辮子最末端的部分用橡皮筋綑緊。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

4.把辮子打開之後，轉一圈，繞過後面的包頭，依據頭髮不同的長度多纏幾圈即可。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

【編髮丸子頭】

1.先將原本的頭髮分成三份，按照三股辮的編髮，編出辮子。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

2.在最後末端，將整個辮子往下方折起，使用橡皮筋固定，（若是頭髮比較長，可以先用橡皮筋固定髮尾，再多折幾次）。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

3.挑選適合的髮飾裝飾在麻花包頭上，製造出造型。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

【秒速丸子頭】

1.先將頭髮綁出一個鬆散的公主頭，然後將上半層往內轉一圈再拉緊。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

2.將公主頭綁好的頭頂、兩側稍微拉出一點髮絲，製造出蓬鬆感。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

3.拿出橡皮筋，先把所有剩下的頭髮綁一圈之後，第二圈將髮絲全部跟著繞緊。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

4.最後將頭髮往內收，套住最底下的髮絲，製造出包頭即可。

▲頭髮,編髮,包子頭。（圖／IG）

 

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關鍵字：

頭髮, 編髮, 包子頭

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