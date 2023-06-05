格蘭菲迪夜櫻「泡盛過桶」嚐東西之味　WAT聯名黑松出雞尾酒

▲夏季酒類新飲。（圖／格蘭菲迪、噶瑪蘭、WAT提供）

記者蔡惠如／綜合報導

格蘭菲迪近期推出旗下奢華系列最高年份「格蘭菲迪29年夜櫻（Grand Yozakura）單一麥芽威士忌」，特色採用日本泡盛酒桶進行熟成，讓蘇格蘭威士忌增添東方風情，WAT今夏也首度與黑松聯名，推出沙士為底的雞尾酒款，噶瑪蘭則用旗下琴酒，結合夏日水果推出酒吧調酒味的新飲。

威士忌釀製時採用過桶增加風味，格蘭菲迪首席調酒師Brian Kinsman表示，當得知有機會獲得稀有的泡盛酒桶時，我們看到了突破、創新的機會。因為泡盛酒桶十分少見且產量稀少，卻擁有與威士忌相似特性，能產生豐富的風味層次，也是首支在日本泡盛酒桶中完成的蘇格蘭單一麥芽威士忌。

「格蘭菲迪29年夜櫻」先在美國和歐洲橡木桶中進行29年熟成，使酒液變得滑順而濃郁；再移至泡盛酒桶中進行6個月的熟成，提升了尾韻之外，更帶出獨有的清新草本風味，此作品代表銜接蘇格蘭與日本截然不同的製酒工藝，呈現出東西合璧的獨特個性。

為此，此酒款以日本夜櫻命名，以呈現史無前例的製法與數量稀少的特色，正如同美麗卻稍縱即逝的夜櫻，而在特別設計的包裝盒上，絕美的靛藍色外盒刻印上櫻花的身影與印有夜櫻的漢字印章。360度旋轉的盒子內壁，也邀請到日本插畫家June繪製一幅東西文化交匯的景觀畫，創造置身日本風景的視覺享受。

今年夏天WAT結合台味黑松，攜手推出兩款全新氣泡雞尾酒「百香青青沙士」及「古早味冰冰汽水」，「百香青青沙士」保留沙士原味，加入了酸甜明亮的百香果，增添了青茶和葡萄柚，延伸沙士獨有的草根氣息；哈密瓜與香蕉撞出古早清冰自然新鮮滋味的「古早味冰冰汽水」，黑松汽水加上回甘青茶，水果及茶香帶出多重口感。

金車噶瑪蘭調酒推出全新「酒吧系調酒」系列，將有如酒吧現調般的特調風味，化身為便利性十足的罐裝調酒，使用榮獲世界琴酒大賽金牌的噶瑪蘭琴酒為基底，融合多種水果風味，推出兩款「金晚柚香檸」、「百百種鳳琴」限定特調。

以「酸」、「甜」調性為主軸，「金晚柚香檸」用金橘結合清新葡萄柚與檸檬，創造層次豐富的質感微醺體驗；「百百種鳳琴」則將百香果與香甜鳳梨結合，堆疊出多層次的香甜熱帶水果風味，均以噶瑪蘭琴酒為基酒，帶出芳醇口感與多種水果風味的酸甜層次。

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