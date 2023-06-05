楊紫瓊貴婦造型遊湖美翻　黃色「權力套裝」秀幹練一面

▲楊紫瓊乘船參加Dior於義大利科莫湖舉辦的Les Jardins de la Couture高級珠寶發表會。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）



記者陳雅韻／台北報導

勇奪今年奧斯卡最佳女主角大獎的楊紫瓊，登上影后寶座後工作滿檔，結束坎城影展行程後，受哈佛法學院之邀為畢業生致詞，近日又轉往義大利北部科莫湖（Como Lake），參加Dior舉辦的Les Jardins de la Couture高級珠寶發表會，她分享乘著船遊湖的照片，讓粉絲大讚「好美」，也有不少網友因她這身貴婦造型，憶起她在電影《瘋狂亞洲富豪》演出結合優雅、智慧、財富與高等教育於一身的楊家女主人角色。

▲楊紫瓊穿Dior 2023春夏高級訂製服，搭配Versailles項鍊與18K金鑲鑽戒指出席Dior珠寶展。（圖／Dior提供）

多年來楊紫瓊一直是時尚圈寵兒，勇於嘗試各種時尚風格，此次出席Dior於義大利科莫湖舉辦的高級珠寶展，她選穿一襲淡雅金色Dior 2023春夏高級訂製服，搭配品牌Versailles項鍊與18K金鑲鑽戒指，雍容華貴。

▲楊紫瓊身穿Alexander McQueen打造的黃色「權力套裝」，到哈佛法學院畢業典禮演講。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）



▲楊紫瓊日前受邀至哈佛法學院畢業典禮致詞，引起廣大迴響。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

而日前受邀到哈佛法學院為畢業生致詞時，楊紫瓊則穿黃色「權力套裝」（Power Suit）現身，這套明亮搶眼的褲裝由英國凱特王妃愛牌Alexander McQueen打造，剪裁俐落又不失女人味，與她勉勵年輕學子的演講內容一樣吸引人。