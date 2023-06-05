樂高為迪士尼100年推出限定商品　13位公主齊聚一次帶回家

▲樂高推迪士尼百年紀念商品，多款主角與主題讓粉絲選擇困難。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全球最知名的卡通帝國華特迪士尼公司，即將在今年10月邁向100年里程碑，玩具品牌樂高也推出Disney 100周年系列經典限定商品，用樂高盒組帶迪士尼粉絲們重溫經典電影場景，在家自造更理體的體驗，而系列新品除電影之外，也包括「公主齊聚的冒險樹屋」，一次網羅13位迪士尼公主的組合，讓你在家一圓夢幻公主夢。

每個人的成長過程中，總少不了一個迪士尼的經典角色，如今迪士尼要邁入100歲了，丹麥玩具品牌樂高，也在這值得紀念的時刻推出Disney 100周年系列經典限定商品，其中針對喜愛公主角色的孩子，還推出集結13位公主齊聚的冒險樹屋「43215 The Enchanted Treehouse」，一下就網羅數位公主到家，氣氛馬上變的高貴起來。

另一款還原電影《天外奇蹟》經典房子與氣球的「43217 《天外奇蹟》之屋」，兩位主角跟超可愛的小逗，還有乘著彩色氣球飛行的房屋呈現的超到位，提醒我們珍惜生活中的小事、以及失去也是種獲得的意義。

還有「43226 迪士尼經典搭檔」則集結4部經典電影，包括《美女與野獸》、《海洋奇緣》、《海底總動員》、《風中奇緣》的搭檔角色，讓擁有者會心一笑；可自由拼砌72個迪士尼圖案的「43221 百年迪士尼動畫經典角色」、「43212 Disney Celebration Train 」、「10998 三合一魔法城堡」等，讓迪士尼們一定能找到最愛的那一個。

近期在台也受到熱烈歡迎的卡娜赫拉，《卡娜赫拉的小動物-星夜遊樂園》也在6／22前於新光三越信義新天地A11登場，有立體愛心粉紅兔兔與P助抱抱粉紅兔兔在「星夜遊樂園主題牆」，以及「繽紛氣球飛飛飛」拍照區能打卡之外，還有20款全新周邊商品，必搶包括「搖啊搖海盜船」、「飛高高盪鞦韆」和「粉粉小飛機」3款造型壓克力組，還有四款樂園LED夜燈，擺在桌上就療癒，粉絲蒐藏別錯過！