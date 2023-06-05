上架就被掃光、10倍修護力升級的超強保養！女生化妝台的居家常備品

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代污染嚴重、紫外線強烈，肌膚受到的刺激比過去都還要嚴峻，很容易出現各種小狀況，因此，除了美白、抗老類型的保養，基礎保濕潤澤也非常重要，可以舒緩肌膚不適，全方位調理出完美狀態。

＃赫蓮娜 植萃綠寶修護精華，50ml、售價6900元

熱賣程度完全不輸黑繃帶與白繃帶的「綠寶瓶」，在今年夏季全面升級，濃度更高的來自法國布列塔尼海岸獨家專利「億萬珊瑚草」，能喚醒10倍修護能量，搭配抗老新星依克多因、紅木籽與紅沒藥醇，舒緩肌膚速效有感，從滴管轉換成壓頭設計，更能完整封存高效呵護力。

＃RéVive 全效術後精華，30ml、售價9500元

不管是醫美術後護理或是肌膚問題敏感，都可以使用的全效精華液，可以說是「居家常備品」，時時刻刻守護NG狀態，以「修護之王」沒藥醇搭配獨創複合新生胜肽、菸鹼醯胺、南非醉茄精萃等等，不對肌膚具有刺激的成分，能溫和調理出最適狀態，快速修復。

＃Augustinus Bader 藍乳霜，30ml、售價6230元

德國頂級保養品牌Augustinus Bader叱詫貴婦圈多年，最受到歡迎的就是藍乳霜，每每補貨就立刻被掃光，TFC8專利抗老成分搭配神經醯胺、庫拉索蘆薈汁、維生素C等，幫助肌膚平滑緊緻，輕盈的乳霜質地適合全膚質使用，一抹立刻修護有感。