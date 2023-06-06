BIO UP「全能撫紋霜」　獲2023年比利時世界品質金獎肯定

圖、文／東森自然美提供

東森自然美秉持強大研發實力、卓越品質，在東森集團總裁王令麟霸氣帶領下，連續三年獲得比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞肯定，讓東森自然美在世界級舞台發光發熱，不斷邁向卓越巔峰，旗下品牌「BIO UP科美研」今年以「極萃賦活全能撫紋霜」擄獲70位國際級頂尖專家學者肯定，於全世界3千多件競爭產品中脫穎而出，一舉拿下世界品質評鑑大賞「金獎」，成為台灣之光！不只受國際認證，在銷售上也一鳴驚人，去年9/23上市至今，不到一年銷售通路已賣出16,500瓶，銷量疊起來將近2座台北101，創造1,230萬佳績。

東森自然美專業科研發威 連續三年榮獲比利時世界品質評鑑大賞肯定

東森自然美的專業與用心近年來連續獲得國內外專業機構肯定，旗下保養品牌森美妍「山蔘逆齡系列」之「山蔘逆齡眼霜」、「山蔘逆齡精華霜」2021年曾奪下Monde Selection世界品質評鑑大賞「金獎」肯定，再造保養品圈的逆齡巔峰。而2022年瑞昇「樂呼吸複方精油01」也榮耀拿下「銀獎」。今年更以品牌新秀BIO UP「極萃賦活全能撫紋霜」再下一城，獲得國際大獎Monde Selection「金獎」肯定，也更加提升消費者信賴度。

▲BIO UP「極萃賦活全能撫紋霜」榮獲2023比利時世界品質評鑑大賞金獎。

3千多競品中脫穎而出 東森自然美BIO UP站上世界級大賞舞台

世界品質評鑑大賞Monde Selection，於1961 年在比利時成立，屬世界級評鑑機構，擁有近60多年的健康和化妝品品質方面的專業知識，每年匯集70多位全球知名專家評鑑來自90多個國家約3千多項送審產品，評鑑過程相當嚴格，堪稱最具指標性的獎項，東森自然美長期透過科學把脈，實現真正的人證、物證、科學做見證，從競爭激烈的優秀品牌中脫穎而出，證實台灣擁有堅強的美妝科學實力，持續成為台灣之光！東森自然美展望國際，旗下品牌「BIO UP科美研」從全球上千萬美妝品牌中脫穎而出，在世界品質評鑑大賞獎項中佔有一席之地，讓全世界看到東森自然美超強實力！

超輕盈！BIO UP以「雞尾酒專利配方」打造出零油感低脂爆水霜

超有感「極萃賦活全能撫紋霜」是嚴選來自法國巴卡拉黑玫瑰，搭配「水凝轉化傳導技術」，碰到肌膚時就會轉化成爆水的精華質地，一抹瞬間爆水、保濕力爆棚，並且添加「專利CTX瑞士胜肽複方」，結合以生物模擬合成的芋螺肽及深海魣鱈提取膠原的極致抗老成份，喚起年輕肌膚，重現澎潤彈力，撫平細紋和皺紋，再運用業界最強「雞尾酒專利配方」，幫助老化中的肌膚啟動修護，一瓶多用的「極萃賦活全能撫紋霜」，除了是日常保養品之外，還是急救保養神器，睡前厚敷徹夜為肌膚修復、補水，隔天起床肌膚亮一階，亦可按摩紓緩、妝前保養，效果加乘，超完美抗老配方養出貴婦好命肌，受到美容編輯與網友一致讚賞！

▲BIO UP「極萃賦活全能撫紋霜」保濕抗老效果驚艷，上市以來深受消費者喜愛。

BIO UP系列商品上市一來一直都廣獲消費者喜愛，秉持強大研發實力、卓越品質，不斷創新升級，提供最貼近消費者的產品與創新價值，長期累積消費者良好口碑以及產品高滿意度，今年美肌產品再次獲獎，顯示東森自然美商品在原料的嚴選、安定性及成效，都獲得全面好評，讓消費者安心。

