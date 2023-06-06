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對戒內圈藏紅線牽起緣分　Qeelin東方味設計引共鳴

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▲▼ Qeelin,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Qeelin推出因緣系列戒指，將情人緊密相繫。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

各珠寶品牌積極經營婚戒、對戒市場，華人珠寶品牌Qeelin也不例外，且加入東方哲理與文化，讓華人更有共鳴，全新因緣系列分別呈現Hong Xian紅線、WEI YI 合而為一、Tien Di天地戒指，見證愛侶情牽一世的緣分。讓人一眼就領略的Hong Xian紅線戒指，於鉑金或18K玫瑰金內嵌創新HyCeram®陶瓷紅線，隱藏於戒圈內的紅線猶如情人間的密語，將兩人緊緊相繫。

▲▼ Qeelin,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲靈感源自紅線的Qeelin Hong Xian系列玫瑰金美鑽戒指，55,500元。

▲▼ Qeelin,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Qeelin Wei Yi系列鉑金玫瑰金美鑽戒指，34,000元。

Qeelin Wei Yi系列則巧用燒結工藝，將兩個獨立的鉑金與玫瑰金戒指合而為一，完美結合象徵你中有我、我中有你，甜蜜指數破表；而造型最特別的Tien Di戒指，取「天圓地方」之意呈現外方內圓的設計，見證愛侶方圓契合的和諧關係，3款主題戒指各有不同材質、鑲鑽或未鑲鑽等豐富款式供選擇。
 

▲▼ Qeelin,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Qeelin Tien Di系列鉑金玫瑰金美鑽戒指，92,500元。

有別於Qeelin對戒的東方味，寶格麗（BVLGARI）高調展現時尚宣言，旗下銘刻品牌名稱的BVLGARI BVLGARI系列戒指是不少情人的個性之選，品牌辨識度百分百，共有18K金、白金、玫瑰金以及玫瑰金鑲單顆鑽石款式。

▲▼ Qeelin,BVLGARI 。（圖／公關照）
▲寶格麗品牌形象大使趙露思（左）與許凱共同演繹BVLGARI BVLGARI系列珠寶及ROMA AMOR系列鑽石婚戒。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ Qeelin,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金戒指，35,300元。

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關鍵字：

Qeelin, BVLGARI, 寶格麗, 婚戒, 對戒

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