fb ig video ETtoday search mobile

銀座必逛點！Balenciaga「工業風限時店」Tokyo托特包超有在地味

>

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga在東京銀座開設為期一年的限時店 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

時髦人士的東京必逛地標再加一，Balenciaga在銀座開設為期一年的限時店，秉持著低調高質感的原始建築設計風格，獨樹一格呈現出品牌Raw Architecture美學。走進店內不可錯過本次限定款托特包，印製上大大的「Tokyo」字樣，超有亞洲味，成為品牌對於當地的致敬。

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲仿舊「未完成」店裝風格為一大特色 。（圖／品牌提供）

打破精品店必須要嶄新華麗的印象，由Balenciaga帶起一股仿舊「未完成」店裝風格，這次的東京銀座限時店也不例外，選擇多面玻璃為主要設計理念，完美融合城市街景一角，帶來現代穿透感視覺效果。特意以仿舊的斷垣殘壁、外觀受潮的窗簾圍繞店裝風貌，藉此強調時間演變，在節省原生材料消耗的同時，與創意總監Demna設計上慣用的仿舊、破壞手法達到了完美呼應，目的是引人深思其背後的真實性。

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲店內限定Tokyo Duty Free 米色棉質帆布中號托特包 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲3XL 黑色穆勒鞋 。（圖／品牌提供）

店內隱藏亮點，限定包款為經典的Duty Free托特包，以自然白色系搭配上「Tokyo Balenciaga」字樣，代表東京與品牌的完美合作，另外也提供小、中號托特包以及便於穿脫的3XL網布穆勒鞋，成為春夏時節的必備單品之一。

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana期間限定店6月1日至6月18日在新加坡濱海灣金沙酒店一樓登場 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲泰國男演員Nine Naphat 以及新加坡女星Rebecca Lim 。（圖／品牌提供）

此外，Loro Piana期間限定店6月1日至6月18日在新加坡濱海灣金沙酒店一樓登場，為詮釋出2023 Resort系列的獨特氛圍，特別邀請泰國男演員Nine Naphat 以及新加坡女星Rebecca Lim出席活動站台，系列設計靈感源自於義式度假情趣以及放鬆的島嶼生活，特別以珍貴的紗線結合絲綢、棉和亞麻等材料造出不同的新面料。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Balenciaga, 東京, 日本, 巴黎世家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

網熱議宋慧喬、韓韶禧「髮型最美時期」　Wendy的層次剪點名率超高

網熱議宋慧喬、韓韶禧「髮型最美時期」　Wendy的層次剪點名率超高

Angelababy拎800萬愛馬仕「初雪小房子」鉑金包　超豪價格驚掉粉絲下巴

Angelababy拎800萬愛馬仕「初雪小房子」鉑金包　超豪價格驚掉粉絲下巴

最會吃醋的三大星座！TOP 1把另一半當私人領地，異性覬覦就會秒速點燃怒火 星・變美／42歲隋棠維持「超辣翹臀＋美腿」靠3招！洗澡後必做1事 包子頭綁不好變道姑？3招手殘人也會的必學編髮　輕鬆紮出完美花苞頭 Zenith超輕賽車錶不到百克 　勞力士為利曼賽車冠軍特製Daytona 看房間狀態「測出真正人格」　還能知道現在過的快不快樂 荷爾蒙失衡快照著吃！營養師曝「4種天然黃體素食物」，還能抗衰老 星巴克「夢幻粉色」星沁爽好美　85度C夏季限定「一顆檸檬」第二杯半價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面