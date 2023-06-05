銀座必逛點！Balenciaga「工業風限時店」Tokyo托特包超有在地味

▲Balenciaga在東京銀座開設為期一年的限時店 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

時髦人士的東京必逛地標再加一，Balenciaga在銀座開設為期一年的限時店，秉持著低調高質感的原始建築設計風格，獨樹一格呈現出品牌Raw Architecture美學。走進店內不可錯過本次限定款托特包，印製上大大的「Tokyo」字樣，超有亞洲味，成為品牌對於當地的致敬。

▲仿舊「未完成」店裝風格為一大特色 。（圖／品牌提供）

打破精品店必須要嶄新華麗的印象，由Balenciaga帶起一股仿舊「未完成」店裝風格，這次的東京銀座限時店也不例外，選擇多面玻璃為主要設計理念，完美融合城市街景一角，帶來現代穿透感視覺效果。特意以仿舊的斷垣殘壁、外觀受潮的窗簾圍繞店裝風貌，藉此強調時間演變，在節省原生材料消耗的同時，與創意總監Demna設計上慣用的仿舊、破壞手法達到了完美呼應，目的是引人深思其背後的真實性。

▲店內限定Tokyo Duty Free 米色棉質帆布中號托特包 。（圖／品牌提供）

▲3XL 黑色穆勒鞋 。（圖／品牌提供）

店內隱藏亮點，限定包款為經典的Duty Free托特包，以自然白色系搭配上「Tokyo Balenciaga」字樣，代表東京與品牌的完美合作，另外也提供小、中號托特包以及便於穿脫的3XL網布穆勒鞋，成為春夏時節的必備單品之一。

▲Loro Piana期間限定店6月1日至6月18日在新加坡濱海灣金沙酒店一樓登場 。（圖／品牌提供）





▲泰國男演員Nine Naphat 以及新加坡女星Rebecca Lim 。（圖／品牌提供）

此外，Loro Piana期間限定店6月1日至6月18日在新加坡濱海灣金沙酒店一樓登場，為詮釋出2023 Resort系列的獨特氛圍，特別邀請泰國男演員Nine Naphat 以及新加坡女星Rebecca Lim出席活動站台，系列設計靈感源自於義式度假情趣以及放鬆的島嶼生活，特別以珍貴的紗線結合絲綢、棉和亞麻等材料造出不同的新面料。