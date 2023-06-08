夏天必備Y2K上衣與格子百褶裙　跟著女團aespa、(G)I-DLE穿變美式辣妹

文／美人圈

夏天到了，讓我們跟著韓國女團aespa和(G)I-DLE的新MV學習夏日美式辣妹風穿搭！小編幫你們整理好了MV中可學習的幾套夏日美式穿搭和品牌，照著穿你也能變成美式辣妹！

夏日美式辣妹風穿搭

Spicy－aespa

女團aespa的新歌Spicy顛覆她們以往的未來感AI風，夏日美式新風格讓不少歌迷們眼睛為之一亮！MV中除了有甜美的美式少女風外，也有暗黑系的酷帥辣妹，又甜又酷的她們真的什麼風格都能駕馭！

▲女團aespa。（圖／IG@aespa_official，下同）

MV中Karina穿著黑色字母印花T-shirt，配上MARINE SERRE的粉色帆布迷你裙，粉黑的跳色設計使得整套穿搭酷中帶甜，頭上的粉色髮箍與格子裙相對應，同時增加了美式復古感，讓人想到經典美國電影《獨領風騷 Clueless》。白色的運動外套來自CELINE，提高了穿搭的亮度，增添運動少女的年輕、活力。

Winter的這套小編也非常喜歡，和Karina的穿搭一樣，也是粉色和格子的搭配，Winter的上衣同樣也是MARINE SERRE，和Karina的裙子是一樣的印花，不過這邊Winter的藍黑色百褶裙更加符合經典的美式校園風，經常在美式校園影集或電影中能看到，像是美國2004年的電影《高校女特務》。

▲美國動作喜劇《高校女特務》劇照。（圖／Netflix）

鞋子上她選了粉色和上衣對應，襪子的格子則是和短裙對應，搭配上Rhodo lirioN的珍珠小包更顯俏皮，增添了小公主般的少女氣息。可以發現最近再次流行的芭比粉，配上黑色或藍色中和過於甜美的風格，達到甜酷平衡的效果！喜歡美式校園風的女孩們，也能像Winter一樣入手經典的格子百褶短裙和運動外套，看起來既少女又有活力。

Ningning的配色較簡單，以乾淨的黑白藍為主，只有長襪較為繽紛可愛，作為一個亮點。黑白藍和牛仔褲的穿搭非常適合炎熱的夏天，給人一種藍天和大海的清新感，不敢穿太繽紛亮色的辣妹們也能學起來！

Giselle的這套穿搭就是完全的運動風，上衣是Adidas和Balenciaga的聯名足球印花T-shirt，配上CELINE的運動外套，配色也十分簡單，黑和白的配色不會出錯，適合帥氣的運動風女孩們。

Queencard－(G)I-DLE

(G)I-DLE新專輯以美式辣妹風回歸，MV中也能看到不少Y2K的穿搭，這也是她們第一次以這樣的風格出歌，令眾人眼前一亮。來看看有哪些好看的穿搭值得我們學習吧！

▲(G)I-DLE新專輯以美式辣妹風回歸。（圖／IG@official_g_i_dle，下同）

台灣女孩舒華在MV中穿的牛仔連身裙來自英國品牌Jaded London，這件裙子在這首歌出來前就已經爆火，小紅書上有不少女孩早就下訂啦，喜歡辣妹風的女孩趕緊搶！

▲舒華穿的牛仔連身裙來自英國品牌Jaded London。（圖／Youtube截圖、Jaded London官網）

MV中多次出現牛仔相關的穿搭，舒華和雨琦更是以全套牛仔現身，左邊舒華的整套服裝和右邊雨琦的上衣都來自於KIMHEKIM，長褲套裝會顯得更加帥氣俐落，而雨琦的短裙則是較為甜美可愛。

MV中也出現不少Y2K千禧辣妹風穿搭，像是Miyeon的裙子來自COWBOYS OF HABIT，大面積的色塊和圖案、短裙和背心，配飾利用大的愛心腰鍊和項鍊增加亮點，完全是妥妥的甜心辣妹風。

▲Y2K千禧辣妹風穿搭。（圖／Youtube／(G)I-DLE-Queencard，下同）

Minnie同樣選擇了Y2K風的上衣，也是來自COWBOYS OF HABIT，牛仔長褲和存在感極高的大腰鍊搭配，和Miyeon的穿搭相對應，這邊伴舞以同樣的搭配思路，牛仔短裙和圖案較花的短版上衣結合，夏日辣妹穿搭的技巧趕緊筆記下來！

(G)I-DLE整體的搭配以牛仔和大面積圖案的花色衣服為主，和aespa的美式校園風不同，兩團走出不同的夏日美式穿搭，辣妹們學起來了嗎？

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