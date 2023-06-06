小心記憶力衰退還變笨！營養師揭「5種傷腦食物」：奶茶也上榜

▲營養師提醒有些食物吃多了會傷害大腦，導致記憶力衰退、認知功能下降等問題。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

如果你明明年紀也不大，但又發現自己的記憶力一直在衰退，很有可能和你吃的食物有關！營養師毛蕾就在小紅書上分享，近幾年有越來越多的研究發現，飲食和大腦功能之間可能存在緊密關聯，像是超加工食品就可能與增加癡呆的風險有關。她就指出吃多了很可能會導致腦部損傷的5類「傷腦食物」，不僅會讓你的記憶力下降，還會變笨。

首先，毛蕾表示「超加工食品」通常都是高熱量、高糖、高鈉、高脂的，容易誘發身體發炎反應，加速大腦的神經衰退和血管病變，同時食品再加工的過程中，也可能產生某些有損健康的物質，進而導致腦部損傷，使得認知功能下降，甚至與心血管疾病、糖尿病與癌症等疾病之間都存在關聯。

那到底哪些食物屬於超加工食品？從定義上來說，超加工食品是經過一系列複雜工業加工過程而製成的食品或飲料，成品通常無法辨別出食材的原貌，主要包括下面這5類。

＃各種含糖飲料



像是奶茶、手搖飲、可樂、雪碧、乳類飲料，包括果汁等都是含糖飲料，不僅傷腦，喝多還容易發胖。

＃各種高糖高脂的甜食



像是糖果、蛋糕、蛋撻、餅乾、冰淇淋等甜點，都含有大量糖份和油脂。

＃各種油炸食品及零食



像是薯條、炸雞、洋芋片、泡麵等經過油炸食品及零食，油脂含量很高，也是標準的「空熱量食物」，同樣容易造成肥胖還會傷害腦部。

＃各種加工肉製品



像是火腿、香腸、培根、各種火鍋料、肉丸子等加工肉製品，通常會含有不少額外添加物，且鈉含量也都不低。

＃各種高糖高脂的醬料

像是沙拉醬、千島醬、蛋黃醬、沙茶醬等醬料。

為了身體健康和保護大腦，平時除了少吃以上5類食物，哈佛大學醫學院出版物《哈佛健康出版社》也建議，日常飲食中盡量選擇為加工或最低限度加工的原型食物取代過度加工的食品，並多選擇含有維生素C、E、花青素、類黃酮等抗氧化抗發炎營養素的食物，有助於避免認知功能下降、心血管疾病等問題。