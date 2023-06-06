fb ig video ETtoday search mobile

小心記憶力衰退還變笨！營養師揭「5種傷腦食物」：奶茶也上榜

>

▲▼營養師揭5種傷腦食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒有些食物吃多了會傷害大腦，導致記憶力衰退、認知功能下降等問題。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

如果你明明年紀也不大，但又發現自己的記憶力一直在衰退，很有可能和你吃的食物有關！營養師毛蕾就在小紅書上分享，近幾年有越來越多的研究發現，飲食和大腦功能之間可能存在緊密關聯，像是超加工食品就可能與增加癡呆的風險有關。她就指出吃多了很可能會導致腦部損傷的5類「傷腦食物」，不僅會讓你的記憶力下降，還會變笨。

▲▼營養師揭5種傷腦食物 。（圖／達志示意圖）

首先，毛蕾表示「超加工食品」通常都是高熱量、高糖、高鈉、高脂的，容易誘發身體發炎反應，加速大腦的神經衰退和血管病變，同時食品再加工的過程中，也可能產生某些有損健康的物質，進而導致腦部損傷，使得認知功能下降，甚至與心血管疾病、糖尿病與癌症等疾病之間都存在關聯。

那到底哪些食物屬於超加工食品？從定義上來說，超加工食品是經過一系列複雜工業加工過程而製成的食品或飲料，成品通常無法辨別出食材的原貌，主要包括下面這5類。

＃各種含糖飲料

像是奶茶、手搖飲、可樂、雪碧、乳類飲料，包括果汁等都是含糖飲料，不僅傷腦，喝多還容易發胖。

▲▼營養師揭5種傷腦食物 。（圖／達志示意圖）

＃各種高糖高脂的甜食

像是糖果、蛋糕、蛋撻、餅乾、冰淇淋等甜點，都含有大量糖份和油脂。

＃各種油炸食品及零食

像是薯條、炸雞、洋芋片、泡麵等經過油炸食品及零食，油脂含量很高，也是標準的「空熱量食物」，同樣容易造成肥胖還會傷害腦部。

▲▼營養師揭5種傷腦食物 。（圖／達志示意圖）

＃各種加工肉製品

像是火腿、香腸、培根、各種火鍋料、肉丸子等加工肉製品，通常會含有不少額外添加物，且鈉含量也都不低。

＃各種高糖高脂的醬料

像是沙拉醬、千島醬、蛋黃醬、沙茶醬等醬料。

▲▼營養師揭5種傷腦食物 。（圖／達志示意圖）

為了身體健康和保護大腦，平時除了少吃以上5類食物，哈佛大學醫學院出版物《哈佛健康出版社》也建議，日常飲食中盡量選擇為加工或最低限度加工的原型食物取代過度加工的食品，並多選擇含有維生素C、E、花青素、類黃酮等抗氧化抗發炎營養素的食物，有助於避免認知功能下降、心血管疾病等問題。

►哈佛醫學院推薦11種「降膽固醇食物」！營養師：吃對還能控血糖

►荷爾蒙失衡快照著吃！營養師曝「4種天然黃體素食物」，還能抗衰老

►愛吃紅肉也能長壽！營養師揭「世界長壽村」的5大飲食秘訣

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

大腦, 退化, 衰退, 傷腦, 記憶力, 金魚腦, 腦霧, 健忘, 認知功能, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘 5種「可補腦食物」竟然有零食！　隨手吃也能很健康 吃炸物也有關！5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油 從早晨起床做的第一件事　看出「朋友覺得你是什麼樣的人」 營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃 超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？ 3C控快吃！營養師推4種「抗炎護眼食物」：菠菜還能減少紫外線傷害

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面