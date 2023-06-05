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營養師曝53歲王菲不老秘密：「巫婆湯」食譜喝一周瘦3kg

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▲▼王菲「巫婆湯」食譜喝一周瘦3kg 。（圖／Unsplash）

▲營養師建議巫婆湯可再加入一點點澱粉和豆製品，營養更均衡。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

女星想要維持好狀態，好的飲食習慣功不可沒，53歲王菲身材不走樣，靠著就是她的「巫婆湯」，她曾分享只要堅持喝一周，就能有效減重3-5公斤，營養師高敏敏拆解她的巫婆湯的營養成分，一起來了解！

營養師高敏敏分享，王菲「巫婆湯」材料大致上有：洋蔥4-6個、番茄4-6個、椰菜1個、青椒2個、芹菜1棵、適量的鹽和胡椒，她建議可以再搭配一點澱粉和豆製品，營養可以更均衡，比如地瓜加上豆腐就好是好選擇。

除巫婆湯以外，王菲也堅持吃素，清淡的飲食加上大量蔬果，能幫助身體淨化，加強飽足感，更能讓肌膚透亮，如果沒辦法一下子不吃肉，可以從每周一素或是每餐一素做起。

▲▼王菲「巫婆湯」食譜喝一周瘦3kg 。（圖／翻攝自FB/王菲）

▲（圖／翻攝自FB/王菲Faye Wong）

高敏敏也提醒，吃素可能會缺乏營養素，建議奶蛋素的朋友，注意以下攝取更健康。

#維生素B12

因為維生素B12的食物大多都在肉類、海鮮裡，所以素食朋友比較容易忽略，建議多補充藻類、海苔、營養酵母 、天貝、蛋、乳製品。

#維生素D

建議可以曬太陽來補充，如果沒有太陽的日子，就建議補充乾香菇、雞蛋、乳製品等。

#鐵

含鐵食物像是小麥胚芽、菠菜、紅莧菜等，建議搭配維生素C，幫助鐵質吸收。

#鈣

乳製品、豆製品 、深綠色蔬菜、堅果類皆含有豐富的鈣，如果是全素的朋友，則可以補充以上除了奶和蛋以外的食物。

飲食之外，水分的補充也很重要，記得要多喝水幫助代謝，還有有時候「覺得餓」可能是口渴了，很多食物裡也含有水分，都可以算在每日水量裡頭。

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關鍵字：

王菲, 抗老, 吃素, 瘦身, 巫婆湯, 營養師

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