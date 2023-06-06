fb ig video ETtoday search mobile

哈佛醫學院推薦「8種抗痘食物」！皮膚科醫師：還要少吃3地雷食物

>

▲▼哈佛推薦吃對8種食物不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝）

▲皮膚科醫師分享，吃對食物有助於改善痘痘情況。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@laneige_kr

很多人就算過了青春期，依舊被痘痘、粉刺問題所困擾，就算認真清潔、保養，也時不時就冒痘。其實飲食也是能幫助改善痘痘的一大關鍵！小紅書上就有皮膚科醫師「小酒窩伊森」分享了哈佛醫學院的「抗痘飲食清單」，建議平時可多吃8種能幫助改善出油、減少痘痘的食物，還有3種會加重痘痘情況的地雷食物最好少吃。

＃富含鎂的食物

鎂能幫助降低皮膚中的發炎反應，減少痘痘的生成，像是蕎麥、黑米、菠菜、油麥菜（A菜）等都是不錯的食物來源。

▲▼哈佛推薦吃對8種食物不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝）

＃富含Omega-3脂肪酸食物

皮膚有粗糙感、長痘痘常又紅又腫的人，可多吃富含Omega-3不飽和脂肪酸的食物，像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚等深海魚或奇亞籽、甘藍、無花果、堅果等都是含有豐富Omega-3脂肪酸的食物。

＃多喝水

多喝水可以幫助保持皮膚水分，同時加快痘印、色素的代謝。

▲▼哈佛推薦吃對8種食物不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝）

＃富含硒的食物

很多痘痘肌人都有缺乏礦物質硒的情況，而缺硒會引起維生素A的代謝紊亂，所以建議平時飲食可多補充像是巴西堅果、鮪魚、燕麥、洋蔥、蒜、玉米等含硒的食物。

＃富含維生素E的食物

維生素E可幫助增加體內雌激素分泌，以抵抗會刺激油脂分泌、容易引發痘痘的雄激素，富含維生素E的食物包含哈密瓜、桑椹、核桃、杏仁等。

＃富含維生素C的食物

多吃富含維生素C的食物，可以幫助加快代謝痘印、暗沉色素，並讓受損肌膚快速修復，像是柑橘類、奇異果、芭樂、沙棘、青花菜、甜椒、菠菜等都是含有豐富維生素C的食物。

▲▼哈佛推薦吃對8種食物不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝）

＃富含維生素A、胡蘿蔔素食物

維生素A和胡蘿蔔素可以減少毛孔堵塞、油脂和黑頭粉刺的形成，像是青花菜、胡蘿蔔、南瓜、蕃薯、芒果、木瓜、雞蛋等食物都含有豐富維生素A、胡蘿蔔素。

▲▼哈佛推薦吃對8種食物不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝）

＃抗氧化食物

可以幫助肌膚對抗因痘痘問題引起的皮膚損傷和變老，像是藍莓、番茄、葡萄、柚子、蘆筍等都是很好的抗氧化食物來源。

▲▼哈佛推薦吃對8種食物不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝）

除了以上8種食物建議可多吃，哈佛醫學院還總結了容易引起痘痘的3大「地雷食物」平時最好少吃，尤其若生理期前、熬夜後吃，很容易就會引發痘痘，讓你努力已久的抗痘計畫破功。

＃NG食物1：高糖食物

常吃像是蛋糕、奶茶、可樂、甜點等高糖食物，攝取太多糖分會導致胰島素分泌快速增多，使得皮脂腺分泌活躍、出油量增多，進而堵塞毛孔、加重痘痘粉刺情況。

▲▼哈佛推薦吃對8種食物不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝）

＃NG食物2：高脂肪、高烘焙食物

像是薯條、炸雞、油條、烤肉、燒烤等這類高脂肪、高烘焙食物吃多了也容易讓皮膚分泌更多的油脂。

＃NG食物3：乳製品

像是牛奶、起司等乳製品，會促進雄性激素生成，增加皮膚的出油、加重皮膚發炎。

►敷錯反而會爛臉！皮膚科醫師揭「面膜6大誤區」超多人犯

►哈佛醫學院推薦11種「降膽固醇食物」！營養師：吃對還能控血糖

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

保養, 護理, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 長痘, 粉刺, 改善, 預防, 抗痘, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

小心記憶力衰退還變笨！營養師揭「5種傷腦食物」：奶茶也上榜

小心記憶力衰退還變笨！營養師揭「5種傷腦食物」：奶茶也上榜

超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

營養師曝53歲王菲不老秘密：「巫婆湯」食譜喝一周瘦3kg

營養師曝53歲王菲不老秘密：「巫婆湯」食譜喝一周瘦3kg

Angelababy拎800萬愛馬仕「初雪小房子」鉑金包　超豪價格驚掉粉絲下巴 哈佛醫學院推薦「8種抗痘食物」！皮膚科醫師：還要少吃3地雷食物 楊紫瓊貴婦造型遊湖美翻　黃色「權力套裝」秀幹練一面 哈根達斯超美「菱格紋金鍊杯」！　黑白質感雙色、吃完冰變時尚配件 看房間狀態「測出真正人格」　還能知道現在過的快不快樂 樂高為迪士尼100年推出限定商品　13位公主齊聚一次帶回家 營養師曝「每日喝水最佳9個時間點」，完美提升代謝率

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面