哈佛醫學院推薦「8種抗痘食物」！皮膚科醫師：還要少吃3地雷食物

▲皮膚科醫師分享，吃對食物有助於改善痘痘情況。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@laneige_kr

很多人就算過了青春期，依舊被痘痘、粉刺問題所困擾，就算認真清潔、保養，也時不時就冒痘。其實飲食也是能幫助改善痘痘的一大關鍵！小紅書上就有皮膚科醫師「小酒窩伊森」分享了哈佛醫學院的「抗痘飲食清單」，建議平時可多吃8種能幫助改善出油、減少痘痘的食物，還有3種會加重痘痘情況的地雷食物最好少吃。

＃富含鎂的食物



鎂能幫助降低皮膚中的發炎反應，減少痘痘的生成，像是蕎麥、黑米、菠菜、油麥菜（A菜）等都是不錯的食物來源。

＃富含Omega-3脂肪酸食物



皮膚有粗糙感、長痘痘常又紅又腫的人，可多吃富含Omega-3不飽和脂肪酸的食物，像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚等深海魚或奇亞籽、甘藍、無花果、堅果等都是含有豐富Omega-3脂肪酸的食物。

＃多喝水



多喝水可以幫助保持皮膚水分，同時加快痘印、色素的代謝。

＃富含硒的食物



很多痘痘肌人都有缺乏礦物質硒的情況，而缺硒會引起維生素A的代謝紊亂，所以建議平時飲食可多補充像是巴西堅果、鮪魚、燕麥、洋蔥、蒜、玉米等含硒的食物。

＃富含維生素E的食物



維生素E可幫助增加體內雌激素分泌，以抵抗會刺激油脂分泌、容易引發痘痘的雄激素，富含維生素E的食物包含哈密瓜、桑椹、核桃、杏仁等。

＃富含維生素C的食物



多吃富含維生素C的食物，可以幫助加快代謝痘印、暗沉色素，並讓受損肌膚快速修復，像是柑橘類、奇異果、芭樂、沙棘、青花菜、甜椒、菠菜等都是含有豐富維生素C的食物。

＃富含維生素A、胡蘿蔔素食物



維生素A和胡蘿蔔素可以減少毛孔堵塞、油脂和黑頭粉刺的形成，像是青花菜、胡蘿蔔、南瓜、蕃薯、芒果、木瓜、雞蛋等食物都含有豐富維生素A、胡蘿蔔素。

＃抗氧化食物



可以幫助肌膚對抗因痘痘問題引起的皮膚損傷和變老，像是藍莓、番茄、葡萄、柚子、蘆筍等都是很好的抗氧化食物來源。

除了以上8種食物建議可多吃，哈佛醫學院還總結了容易引起痘痘的3大「地雷食物」平時最好少吃，尤其若生理期前、熬夜後吃，很容易就會引發痘痘，讓你努力已久的抗痘計畫破功。

＃NG食物1：高糖食物



常吃像是蛋糕、奶茶、可樂、甜點等高糖食物，攝取太多糖分會導致胰島素分泌快速增多，使得皮脂腺分泌活躍、出油量增多，進而堵塞毛孔、加重痘痘粉刺情況。

＃NG食物2：高脂肪、高烘焙食物



像是薯條、炸雞、油條、烤肉、燒烤等這類高脂肪、高烘焙食物吃多了也容易讓皮膚分泌更多的油脂。

＃NG食物3：乳製品



像是牛奶、起司等乳製品，會促進雄性激素生成，增加皮膚的出油、加重皮膚發炎。